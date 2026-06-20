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Атака на Київщину: троє людей отримали тяжкі травми

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Атака на Київщину: троє людей отримали тяжкі травми
На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби
фото: ДСНС України

Уламками та вибуховою хвилею внаслідок атаки було пошкоджено автомобіль

Кількість постраждалих внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область зросла до чотирьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

За його словами, трьох жителів області було поранено у Вишгородському районі. Характер травм у постраждалих досить серйозний. Так, чоловік отримав опіки рук та ніг, а також осколковий перелом ноги. У однієї з жінок діагностовано осколкові поранення рук та обличчя, забої стегна й гомілки. Ще одна жінка зазнала контузії.

«Усі постраждалі доправлені до місцевої лікарні. Медики надають необхідну допомогу», – зазначив очільник ОВА.

Окрім людських жертв, уламками та вибуховою хвилею внаслідок атаки було пошкоджено автомобіль.

На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо, посеред дня 20 червня РФ атакувала Київську область безпілотниками. У Бориспільському районі сталися влучання. Чоловіка 40 років із отруєнням продуктами горіння було госпіталізовано до місцевої лікарні.

Напередодні, 15 червня, Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До того ж Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок атаки РФ у ніч на 15 червня, буде відновлено

Зауважимо, у столиці після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього ворожого обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкритий для відвідувачів від 17 червня.

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Теги: пожежа росія автомобіль поранення Київщина

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