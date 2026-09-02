Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія знищила два таунхауси у Вишневому на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Росія знищила два таунхауси у Вишневому на Київщині
Рятувальники розбирають завали
фото: ДСНС України

Внаслідок ворожої атаки ударним дроном у місті Вишневе сталося руйнування конструкцій та виникла пожежа у двох таунхаусах

Росіяни у вівторок ввечері, 1 вересня, атакували Вишневе Київської області дронами. Внаслідок ворожої атаки у місті зруйновано два таунхауси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Після атаки на місце події оперативно прибули рятувальники
Після атаки на місце події оперативно прибули рятувальники
фото: ДСНС України

«Внаслідок ворожої атаки ударним БпЛА у місті Вишневе Бучанського району сталося руйнування конструкцій та виникла пожежа у двох таунхаусах», – йдеться у повідомленні.

Розбір завалів на місці влучання
Розбір завалів на місці влучання
фото: ДСНС України

Після атаки на місце події оперативно прибули рятувальники, провели розвідку та ліквідовували пожежу. Наразі вони розбирають завали.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Рятувальники продовжують роботи на місці події - проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій. Попередньо загиблих не виявлено. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня Київщина зазнала масованого удару російськими ракетами та безпілотниками.  У Борисполі ворожі удари пошкодили п’ятиповерховий житловий будинок. На парковці поруч із будівлею спалахнули автомобілі, пожежу вже ліквідували. З будинку евакуювали 48 мешканців. За попередніми даними, поранення отримали вісім осіб, серед яких є дитина. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Згодом стало відомо, що кількість жертв унаслідок масованого нічного удару російських військ по Борисполю зросла до чотирьох осіб, ще 13 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. 

Читайте також:

Теги: обстріл Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Херсону
У Херсоні російський FPV-дрон спалив вантажівку АТБ із товаром (відео)
5 серпня, 12:17
Наслідки російських ударів по Україні
Росія вночі запустила по Україні 147 дронів: скільки збила ППО
7 серпня, 09:12
Стовп диму від пожежі у Бучанському районі видно навіть із Києва
Кількість загиблих унаслідок трагедії на Київщині зросла до 37 (оновлено)
29 серпня, 14:23
Наслідки однієї з російських атак на Київщину
У Бориспільському районі через атаку РФ загинула 14-річна дівчинка
29 серпня, 12:26
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 1 вересня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 1 вересня
Вчора, 05:35
Машиніст подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося
У Бучанському районі під колесами потяга загинула жінка
4 серпня, 14:21
Серед співробітників ніхто не постраждав
Балістичним ударом знищено логістичний комплекс Pumа, може бути дефіцит
5 серпня, 16:21
Страхування бізнесу у прифронтових регіонах стало майже недоступним
Керівник Асоціації страховиків пояснив, чи можна зараз застрахувати підприємство у прифронтовій зоні
19 серпня, 18:04
Будинок Світлани, який постраждав під час детонації снарядів
«Снаряди рвалися майже без перерви»: мешканка Милої розповіла, як провела ніч у погребі
Вчора, 17:46

Новини

На Київщині вогнеборці загасили пожежі на трьох складах після ударів ворога (фото)
На Київщині вогнеборці загасили пожежі на трьох складах після ударів ворога (фото)
Росія знищила два таунхауси у Вишневому на Київщині
Росія знищила два таунхауси у Вишневому на Київщині
Київ накрив дим після вибухів
Київ накрив дим після вибухів
Чи є продукти на Майдані Незалежності. Репортаж із супермаркета в самому серці столиці
Чи є продукти на Майдані Незалежності. Репортаж із супермаркета в самому серці столиці
У Києві сьома за день повітряна тривога тривала годину
У Києві сьома за день повітряна тривога тривала годину
У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася веселка
У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася веселка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
100K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
80K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
74K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Вчора, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Вчора, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Вчора, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Вчора, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Вчора, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Вчора, 10:23

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua