Росія знищила два таунхауси у Вишневому на Київщині

Внаслідок ворожої атаки ударним дроном у місті Вишневе сталося руйнування конструкцій та виникла пожежа у двох таунхаусах

Росіяни у вівторок ввечері, 1 вересня, атакували Вишневе Київської області дронами. Внаслідок ворожої атаки у місті зруйновано два таунхауси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Після атаки на місце події оперативно прибули рятувальники фото: ДСНС України

«Внаслідок ворожої атаки ударним БпЛА у місті Вишневе Бучанського району сталося руйнування конструкцій та виникла пожежа у двох таунхаусах», – йдеться у повідомленні.

Розбір завалів на місці влучання фото: ДСНС України

Після атаки на місце події оперативно прибули рятувальники, провели розвідку та ліквідовували пожежу. Наразі вони розбирають завали.

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«Рятувальники продовжують роботи на місці події - проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій. Попередньо загиблих не виявлено. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня Київщина зазнала масованого удару російськими ракетами та безпілотниками. У Борисполі ворожі удари пошкодили п’ятиповерховий житловий будинок. На парковці поруч із будівлею спалахнули автомобілі, пожежу вже ліквідували. З будинку евакуювали 48 мешканців. За попередніми даними, поранення отримали вісім осіб, серед яких є дитина. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Згодом стало відомо, що кількість жертв унаслідок масованого нічного удару російських військ по Борисполю зросла до чотирьох осіб, ще 13 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.