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Обіцяв «вирішити» справу в суді за $14 тис.: у Києві затримано адвоката

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обіцяв «вирішити» справу в суді за $14 тис.: у Києві затримано адвоката
Адвокат представляв інтереси товариства у справі про порушення митних правил щодо ввезення в Україну партії карт пам’яті microSD
фото: Офіс генерального прокурора

Суд уже обрав адвокату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 3,3 млн грн

У Києві викрили адвоката, який намагався шахрайським шляхом заволодіти коштами у сумі $14 тис. представника підприємства за нібито «вирішене» питання в суді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора

За даними слідства, адвокат представляв інтереси товариства у справі про порушення митних правил щодо ввезення в Україну партії карт пам’яті microSD. Під час розгляду справи він переконував представника підприємства, що для позитивного рішення необхідно «вжити додаткових заходів».

Після того як суд відмовився застосовувати конфіскацію вилученого товару, підозрюваний, достовірно знаючи, що це рішення ухвалене незалежно від його дій, запевнив представника товариства, що такого результату вдалося досягти саме завдяки його професійній діяльності.

Після цього адвокат зажадав $20 тис., погодившись відняти із цієї суми розмір штрафу, накладеного судом. У результаті він вимагав $14 тис., які планував отримати через власний криптовалютний гаманець.

15 липня 2026 року представник підприємства під контролем правоохоронців перерахував на цей гаманець першу частину коштів. Одразу після транзакції адвоката затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Правоохоронці повідомили адвокату про підозру у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України). Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 3,3 млн грн.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, до п'яти років позбавлення волі засудили столичну адвокатку, яка обіцяла за гроші «домовитися» з правоохоронцями про закриття кримінального провадження. Жінку визнали винною у шахрайстві та підбурюванні до надання хабаря. Як довели прокурори у Святошинському районному суді, підсудна дізналася, що її знайомий перебуває у розшуку. Вона одразу запропонувала «вирішити питання»: за $30 тис. пообіцяла організувати зняття з розшуку та повне закриття справи, запевнивши, що передасть ці гроші слідчому поліції.

До слова, Печерський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності обвинуваченого у хуліганстві адвоката «у зв’язку із закінченням строків давності». За матеріалами справи, у травні 2023 року між обвинуваченим, який кермував автомобілем Mercedes та потерпілої водійкою Toyota спалахнув конфлікт на вул. Євгена Ковпака, 17 у Києві. Жінка попросила чоловіка перемістити своє авто в інше місце, оскільки воно заважало вільному проїзду іншим транспортним засобам. Натомість обвинувачений відмовився.

Теги: Київ бізнес адвокат шахрайство підозра

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