Жінки мають теж воювати? Безугла нагадала феміністкам, що таке рівні права

Мар’яна Безугла: «У Конституції там, де про захист Батьківщини, немає двох варіантів громадян: громадянин і громадянка»

Впровадження військової служби для жінок зрівняє права громадян і громадянок України

Україна прийде до змішаної армії – воювати будуть як чоловіки, так і жінки. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

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«Я подавала поправку, вона була підтримана, був проголосований і введений у дію закон щодо обов'язкового військового обліку жінок. Який хайп здійнявся! А це був просто військовий облік, там не було обов'язкової мобілізації жінок за цими професіями. Просто держава має знати, які у неї є фахівці. Людину можна задіяти на виробництві, а навіть якщо і мобілізувати, є ж багато штабних посад», – зазначила Безугла.

Вона нагадала, що навіть введення жіночого військового обліку викликало негативну реакцію в суспільстві.

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«Це якраз про однакові обов'язки, вірніше навіть не про однакові, а про урівняння, хоч якесь, обов'язків. У нас у Конституції, там де про захист Батьківщини, немає двох варіантів громадян: громадянин і громадянка. Там «громадянин» як один єдиний варіант. І ми всі громадяни щодо обов'язку захищати Батьківщину. Але виходить так, що чоловікам заборонено виїзд за кордон, а у жінок навіть немає військового обліку. Це не про рівні обов'язки», – каже вона.

На її думку, Україна все одно прийде до змішаної армії, тому що війна – надовго.

«Навіть коли Росія буде розвалюватися, загроза тільки погіршуватиметься. Тож має бути патріотичне виховання і хлопчиків, і дівчат, і має бути залучення жінок (до захисту Батьківщини, – «Главком»)», – зазначила Безугла.

Нагадаємо, що раніше народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла наголосила, що в українському суспільстві гостро постане питання військового обліку для жінок.

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Нещодавно Мар’яна Безугла гостро прокоментувала впровадження жіночих купе у потягах: вона нагадала про військовослужбовиць, рівні обовʼязки та заборону виїжджати за кордон. Нардепка вважає, що українські жінки нібито все ніяк соціально не подорослішають й розповіла про власну правку в закон про військовий облік для українок, який спричинив резонанс у суспільстві. Також Безугла підняла питання щодо заборони виїзду за кордон.