Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдруге атакувала термінал «Нової пошти» в Одесі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдруге атакувала термінал «Нової пошти» в Одесі
Російський безпілотник атакував інноваційний термінал «Нової пошти» в Одесі
фото: «Нова пошта»

Напередодні російський удар знищив ключову сортувальну лінію, яка не підлягає відновленню

Російські війська 1 вересня повторно атакували термінал «Нової пошти» в Одесі, який напередодні вже зазнав серйозних пошкоджень. Внаслідок нового удару в приміщенні спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та «Нову пошту».

За словами очільника ОВА, російська армія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі регіону. Цього разу під атакою знову опинився поштовий термінал.

«Ворог продовжує завдати ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки зайнялося приміщення поштового терміналу, який раніше вже зазнавав ушкоджень під час ворожих ударів», – повідомив Кіпер.

Пожежу, яка виникла після атаки, ліквідували рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Внаслідок повторного удару постраждалих немає. На місці продовжують працювати відповідні служби.

Цей термінал російські війська атакували вже вдруге за два дні. Попереднього удару об'єкт зазнав 31 серпня. Тоді «Нова пошта» повідомила, що російський безпілотник атакував її інноваційний термінал в Одесі.

Внаслідок влучання було знищено ключову сортувальну лінію. У компанії зазначили, що це було обладнання європейського стандарту, яке відновленню не підлягає. Водночас усі працівники залишилися живими, постраждалих не було.

Попри пошкодження термінала, «Нова пошта» продовжила роботу. Після першого удару компанія задіяла резервні логістичні схеми. Актуальний статус відправлень клієнти можуть перевіряти у мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.

Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, внаслідок якої було пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені. За словами президента Володимира Зеленського, під ударом опинилися Київ та область, Одеса, а також низка інших регіонів.

Читайте також:

Теги: Нова пошта Одеса росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні Семена Уралова засуджено до 10 років за ґратами
Азербайджан оголосив у розшук російського політтехнолога з українським минулим
17 серпня, 21:38
Однією з потенційних тем можуть бути переговори про припинення бойових дій та умови майбутньої домовленості
Кремль скасував масштабний захід Путіна через візит глави ЦРУ – ЗМІ
25 серпня, 17:48
На складі маркетплейсу Wildberries вирує масштабна пожежа
Безпілотники уразили логістичний центр Wildberries у Котовську
26 серпня, 02:50
Федеральним відомствам доручили готуватися до зменшення чисельності працівників на 15% та відкласти необов’язкові витрати
Росія скоротила бюджетні витрати через брак готівки – Bloomberg
27 серпня, 22:10
Хімікати потрапили до річки після удару по складу Wildberries
Удар по складу Wildberries обернувся екологічною катастрофою у Підмосков'ї
4 серпня, 12:33
Киян попередили про перебої у воопостачанні
Окупанти атакували критичну інфраструктуру столиці вперше за кілька місяців
20 серпня, 18:52
Втрати ворога станом на 24 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 24 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
24 серпня, 06:42
Пожежа на одному з найбільших НПЗ Росії у Ярославлі
Генштаб підтвердив ураження Ярославського НПЗ
28 серпня, 11:19
Росія прагне позбавити українських дітей майбутнього, заявив Буданов
«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів
Сьогодні, 14:20

Події в Україні

Росія вдруге атакувала термінал «Нової пошти» в Одесі
Росія вдруге атакувала термінал «Нової пошти» в Одесі
Лубінець розповів про нову «послугу» ТЦК за $50 тис.
Лубінець розповів про нову «послугу» ТЦК за $50 тис.
Росія створила дешеву ракету для виснаження ППО України
Росія створила дешеву ракету для виснаження ППО України
Генштаб повідомив про рекордні втрати окупантів за літо
Генштаб повідомив про рекордні втрати окупантів за літо
«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів
«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів
Перші лобісти-порушники. НАЗК повідомило про своє рішення
Перші лобісти-порушники. НАЗК повідомило про своє рішення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
97K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
79K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
67K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
60K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках

Новини

Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Сьогодні, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Сьогодні, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Сьогодні, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Сьогодні, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua