Росія вдруге атакувала термінал «Нової пошти» в Одесі

Напередодні російський удар знищив ключову сортувальну лінію, яка не підлягає відновленню

Російські війська 1 вересня повторно атакували термінал «Нової пошти» в Одесі, який напередодні вже зазнав серйозних пошкоджень. Внаслідок нового удару в приміщенні спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та «Нову пошту».

За словами очільника ОВА, російська армія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі регіону. Цього разу під атакою знову опинився поштовий термінал.

«Ворог продовжує завдати ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки зайнялося приміщення поштового терміналу, який раніше вже зазнавав ушкоджень під час ворожих ударів», – повідомив Кіпер.

Пожежу, яка виникла після атаки, ліквідували рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Внаслідок повторного удару постраждалих немає. На місці продовжують працювати відповідні служби.

Цей термінал російські війська атакували вже вдруге за два дні. Попереднього удару об'єкт зазнав 31 серпня. Тоді «Нова пошта» повідомила, що російський безпілотник атакував її інноваційний термінал в Одесі.

Внаслідок влучання було знищено ключову сортувальну лінію. У компанії зазначили, що це було обладнання європейського стандарту, яке відновленню не підлягає. Водночас усі працівники залишилися живими, постраждалих не було.

Попри пошкодження термінала, «Нова пошта» продовжила роботу. Після першого удару компанія задіяла резервні логістичні схеми. Актуальний статус відправлень клієнти можуть перевіряти у мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.

Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, внаслідок якої було пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені. За словами президента Володимира Зеленського, під ударом опинилися Київ та область, Одеса, а також низка інших регіонів.