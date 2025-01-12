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«Скоро вибори». Історик пояснив українцям, чому це ІПСО

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Скоро вибори». Історик пояснив українцям, чому це ІПСО
За словами Грицака, він не бачить, як зараз можна провести вибори
фото з відкритих джерел

Ярослав Грицак: Не можу зрозуміти, чому сьогодні говорять про вибори

Вибори – це розкіш. А розкіш буде тоді, коли буде мир. Тож на даному етапі говорити про вибори не варто. Таку думку висловив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

«Я не знаю, чому говорять про вибори, не можу цього зрозуміти. Це що? Це ІПСО! Я навіть не знаю, чи Зеленському вигідні вибори, тому що якщо він піде зараз на вибори, він може їх програти, як і партія «Слуга народу». Можливо, він їх і виграє, залежно від того, хто буде його суперником. Якщо Порошенко – він повинен виграти вибори. Якщо буде хтось із фронту, тоді не знаю, чи матиме він шанси», – сказав історик.

За словами Грицака, він не бачить, як зараз можна провести вибори.

«Крім того, дуже важливо, більшість суспільства українського теж говорить те саме. Люди розуміють, що вибори у таких умовах – це небезпека величезна. Ми ж розуміємо, що на кону стоїть питання нашого виживання, нашої безпеки», – додав науковець.

Раніше Зеленський відповів, чи балотуватиметься на другий термін. Рішення він ухвалюватиме залежно від того, як закінчиться війна з Росією. 

Також соціолог і професор Євген Головаха вважає, що якби в Україні через два тижні відбулися президентські вибори, то вірогідно посол України у Великій Британії Валерій Залужний став би переможцем. Однак, якщо вони відбудуться через довший період, робити такі висновки зарано. 

Нагадаємо, Україна зараз має величезну проблему з виборцями, оскільки люди виїхали за кордон. Тому нардепи серед іншого розглядають запровадження онлайн-голосування.

Крім того, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді повідомив, що вибори будуть після досягнення справедливого миру. 

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має жодних підстав чи передумов для можливості проведення виборів. Радник керівника Офісу президента зауважив, що публікації, подібні на статтю The Economist, говорять про те, що «Україну треба змусити припинити спротив».

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Теги: вибори війна посол розкіш Володимир Зеленський Україна президент небезпека радник Михайло Подоляк Валерій Залужний спротив Ярослав Грицак

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