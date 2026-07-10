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Сили оборони уразили 18 російських суден

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Сили оборони уразили 18 російських суден
Сили оборони вдарили по низці важливих воєнно-економічних і військових цілей ворога
колаж: Генштаб (ілюстративний)

Під ударом опинилися 13 танкерів, три суховантажі, пором та допоміжне судно противника

У ніч на 10 липня Сили оборони України уразили 18 суден ворога, нафтопереробний завод (НПЗ), нафтовий термінал та інші стратегічні об'єкти противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, вчергове під удар потрапив завод «Ільський» у Краснодарському краї РФ. На підприємстві зафіксовано вибухи з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

«НПЗ «Ільський» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Проєктна потужність підприємства становить до 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини, дизельне паливо та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора», – пояснив Генштаб.

Також уночі завдано удару по нафтовому терміналу «Курганнефтепродукт» у Таганрозі Ростовської області РФ та нафтобазі «Азовнефтепродукт» в Азові Ростовської області РФ. На території терміналу зафіксовано пожежу, а на нафтобазі – вибухи та задимлення. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Як зазначили військові, нафтовий термінал «Курганнефтепродукт» забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафтопродуктів у Приазовському регіоні РФ. Водночас нафтобаза «Азовнефтепродукт» є важливим об'єктом паливної інфраструктури Ростовської області, який використовується для накопичення та розподілу паливно-мастильних матеріалів. Зазначені об'єкти також використовуються в інтересах російської армії.

Крім того, вночі уражено 13 танкерів, три суховантажі, пором та допоміжне судно противника. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

«Зазначені судна використовуються для забезпечення військової логістики РФ, транспортування паливно-мастильних матеріалів, військових вантажів та інших матеріальних засобів, необхідних для ведення збройної агресії проти України», – наголосив Генштаб.

Окрім того, вчергове атаковано нафтопереробний комплекс «Новатэк-Усть-Луга» у Ленінградській області РФ. Результати ураження уточнюються. За даними Генштабу, «Новатэк-Усть-Луга» є одним із найбільших в РФ підприємств із переробки газового конденсату та виробництва світлих нафтопродуктів. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн газового конденсату на рік. Об'єкт задіяний у постачанні армії окупанта.

Також у ніч на 10 липня уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника у районі Розівки Запорізької області.

Нагадаємо, раніше командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що в ніч на 10 липня українські безпілотники уразили 13 суден так званого тіньового флоту Росії на підходах до тимчасово окупованого Криму

До слова, червень 2026 року загалом став одним із найінтенсивніших місяців далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії: за підрахунками аналітиків, під атаки потрапило щонайменше 15 нафтових об'єктів по всій території Росії – від Криму до Сибіру. Систематичні удари вже призвели до нормування бензину у понад десяти регіонах РФ.

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Теги: Генштаб ЗСУ корабель війна

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