Росія знищила склад із гуманітарною допомогою ООН для українських дітей

Знищення складу матиме наслідки для гуманітарних операцій в Україні

Російська атака знищила склад Дитячого фонду ООН (UNICEF) у селищі Чубинське Київської області. Там зберігалися гуманітарні запаси для українських дітей та родин, які постраждали від війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву UNICEF.

Склад був уражений під час російської атаки 27 серпня. Внаслідок удару знищено запаси гуманітарної допомоги, призначені для найбільш вразливих дітей і сімей. Йдеться про матеріали та обладнання, які використовувалися для підтримки населення, що постраждало через війну.

У UNICEF наголосили, що знищення складу матиме наслідки для гуманітарних операцій в Україні. Втрата запасів означає, що частину допомоги доведеться доставляти повторно, що потребуватиме додаткового часу та ресурсів. Особливо важливо відновити запаси напередодні зимового періоду, коли потреби дітей і родин, які живуть у постраждалих регіонах, зростають.

За словами представників організації, гуманітарні вантажі зі складу мали використовуватися для підтримки дітей та сімей у різних регіонах України. Частина допомоги призначена для забезпечення базових потреб людей, які через бойові дії втратили доступ до необхідних ресурсів.

Це вже не перший випадок, коли російські удари пошкоджують гуманітарну інфраструктуру міжнародної організації. 19 липня російська атака серйозно пошкодила інший склад фонду в Білогородці на Київщині. Тоді було знищено понад 106 тис. одиниць гуманітарної допомоги загальною вартістю близько $3,9 млн.

Серед втраченого були генератори, набори для забезпечення водою, засоби гігієни та інше обладнання, необхідне для підтримки дітей і сімей у постраждалих від війни районах. У UNICEF заявили, що попри втрату запасів та пошкодження гуманітарної інфраструктури організація продовжить роботу в Україні. Фонд планує відновлювати запаси та забезпечувати дітей і родини необхідною допомогою.

Російські удари по гуманітарних об'єктах створюють додаткові труднощі для міжнародних організацій, які працюють в Україні, адже після кожної атаки їм доводиться не лише допомагати постраждалим, а й відновлювати власну логістичну інфраструктуру та запаси. Варто нагадати, що у Бучанському районі Київської області триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Рятувальники працюють одночасно на трьох локаціях, де виникли пожежі через масовані російські атаки.