Зеленський погодив нові далекобійні операції

Окрім іншого, Зеленський обговорив із Хмарою та Драпатим оновлення підходів до залучення іноземних добровольців для служби в ЗСУ

«Готуємо розширення наших далекобійних можливостей», – зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого і погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Про це повідомляє «Главком».

«Готуються рішення, які мають оновити управлінські підходи та систему реагування на виклики в командуванні Медичних сил ЗСУ після зміни керівництва. Головне – максимально масштабувати успішні практики, які застосовуються в бойових бригадах та в усіх ефективних патронатних службах бригад. Масштабування успішного досвіду Сил оборони – це пріоритет для командувачів усіх рівнів», – написав Зеленський.

За словами президента, він також обговорив із міністром та головкомом оновлення нормативної бази і підходів до залучення іноземних добровольців для служби в Силах оборони України.

«Кожен, хто відчуває, що наш захист незалежності України має глобальне значення, повинен отримати належну можливість проявити себе та відповідну шану. Вдячний усім іноземним добровольцям, які вже вагомо долучились до захисту України, нашої незалежності, права нашого народу жити так, як це має бути у суверенній державі», – зауважив глава держави.

Крім того, Зеленський погодив і нові далекобійні операції у відповідь на російські удари.

«Готуємо розширення наших далекобійних можливостей», – зазначив він.

Також президент подякував усім розробникам та виробникам зброї, інженерам та залученим експертам, які буквально цілодобово працюють для створення протидії реактивним «шахедам». Вже є кілька розробок, які довели свою ефективність реальним застосуванням і збиттям реактивних «шахедів».

«Працюємо, щоб забезпечити системне застосування, постійну ефективність у збиттях і необхідне масове виробництво. Визначили з Головнокомандувачем ЗСУ і подальші пріоритети активних дій на фронті. Слава Україні!», – підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Михайло Драпатий та Євген Хмара мають спільно працювати над закриттям українського неба, реформуванням територіальних центрів комплектування та зміною підходів до мобілізації.

Також президент України Володимир Зеленський показав кадри знищення реактивних шахедів новим українським дроном-перехоплювачем. Розробку вже успішно застосовують для протидії російським безпілотникам.