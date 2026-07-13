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Удар по нафтобазі у Ставропольському краї: чому цей об'єкт важливий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по нафтобазі у Ставропольському краї: чому цей об'єкт важливий
Під удар потрапив резервуарний парк об'єкта
фото: скриншот з відео

Нафтобаза є одним із найбільших паливних об'єктів на півдні Росії

У ніч проти 13 липня безпілотники атакували нафтобазу в Ставропольському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Під удар потрапив резервуарний парк об'єкта. Жителі Михайловська, розташованого неподалік Ставрополя, а також сусідніх населених пунктів повідомляли про серію потужних вибухів.

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Що відомо про об'єкт

Нафтобаза в Михайловську Шпаковського округу Ставропольського краю є одним із найбільших паливних об'єктів на півдні Росії. Вона входить до структури ТОВ «Лукойл-Югнефтепродукт» – дочірньої компанії ПАТ «Лукойл», яка спеціалізується на зберіганні, перевалці та реалізації нафтопродуктів через мережу нафтобаз і автозаправних станцій у Південному та Північно-Кавказькому федеральних округах.

Об'єкт розташований поблизу Ставрополя та використовується для приймання, зберігання і відвантаження бензину, дизельного пального та інших світлих нафтопродуктів. Нафтобаза забезпечує паливом мережу АЗС «Лукойл» у Ставропольському краї та прилеглих регіонах, а також виконує функції важливого логістичного центру з накопичення й розподілу пального. За відкритими даними, її ресурси можуть використовуватися не лише цивільними споживачами й транспортною інфраструктурою, а й для забезпечення потреб російських військових.

Раніше безпілотники вже атакували нафтобазу у місті Михайловськ Ставропольського краю.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня Ставропольський край Росії зазнав атаки безпілотників. Після роботи російської протиповітряної оборони виникла пожежа на території промислової зони в хуторі В'язники поблизу Ставрополя.

Також у Московській області внаслідок роботи ППО сталися пожежі та руйнування.

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Теги: війна росія

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