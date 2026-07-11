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Небезпечний «приліт». Росія вдарила по Києву ракетою зі шрапнеллю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Небезпечний «приліт». Росія вдарила по Києву ракетою зі шрапнеллю
Ракета впала на проїжджу частину
фото: ДСНС Києва

У Дарницькому районі столиці пошкоджено автівки та будинки

У ніч проти 11 липня російська армія завдала ракетного удару по Києву. Під прицілом опинився Дарницький район столиці. Це була дуже небезпечна атака, адже окупанти начинили заряд шрапнеллю, яка побила автівки і будинки. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Дарницької районної адміністрації Олександр Ковтунов.

«На щастя на вулиці було пусто в цей час і ніхто не був біля вікон! Інакше були б постраждалі», – додав Ковтунов.

За його словами, ракета впала на проїжджу частину.

«Це дозволило уникнути значно страшніших наслідків. Водночас пошкоджено житлові будинки – вибито вікна та двері», – наголосив чиновник.

У ДСНС повідомили, що після влучання ракети зайнялася електрощитова регулювання світлофорів. На ранок пожежу було ліквідовано. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджено житлові будинки, припарковані автомобілі та будівлю аптеки. 

«12 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Серед поранених двоє дітей – 10 та 11 років», – зауважив мер Києва Віталій Кличко.

Також у Шевченківському районі столиці звели сучасне протирадіаційне укриття в одному з місцевих ліцеїв. Споруда подвійного призначення має загальну площу 1,3 тис. кв. м і здатна одночасно вмістити до 600 людей, забезпечуючи їм повний захист та комфортні умови для продовження уроків під час повітряних тривог. 

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Теги: окупанти укриття місто ракета ворог Київ

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