Сили оборони уразили ракетоносій «Адмірал Ессен» у Новоросійську

Корабель «Адмірал Ессен» – носій крилатих ракет «Калібр»

Уночі оператори Департаменту активних дій ГУР в межах спільної з іншими складовими Сил оборони держави уразили інфраструктуру військово-морської бази Росії у Новоросійску та ворожий фрегат «Адмірал Ессен» проєкту 11356. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Унаслідок влучних ударів на палубній надбудові «Ессена» виникла пожежа.

Корабель «Адмірал Ессен» – носій крилатих ракет «Калібр», які держава-агресор постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Зауважимо, що у серпні 2026 року ГУР та Сили оборони України уразили російські ракетоносії «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров», а також патрульний корабель «Василій Биков».

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про результати комплексного удару по російських військових об'єктах у Краснодарському краї. За його даними, під удар у Новоросійську потрапила низка військових плавзасобів, зокрема ракетоносії.

Згодом Зеленський підтвердив результати українського удару по Новоросійську Краснодарського краю РФ. За його словами, Сили оборони уразили військово-морську базу та низку пов'язаних із нею об'єктів.