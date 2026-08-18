Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по Ізюму: серед постраждалих – дев'ятирічна дитина (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по Ізюму: серед постраждалих – дев'ятирічна дитина (фото)
Усім надається медична допомога
фото: Олег Синєгубов/Telegram

У місті пошкоджено пʼять приватних будинків

Російська терористична армія атакувала місто Ізюм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Пʼятеро людей, серед яких дев'ятирічний хлопчик, постраждали внаслідок ворожої атаки на м. Ізюм. Всім надається медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили по Ізюму: серед постраждалих – дев'ятирічна дитина (фото) фото 1
Окупанти вдарили по Ізюму: серед постраждалих – дев'ятирічна дитина (фото) фото 2

За даними очільника ОВА, у місті пошкоджено пʼять приватних будинків. Профільні служби усувають наслідки атаки.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня російська окупаційна армія завдала повторного удару по промисловому підприємству в Кривому Розі, використавши для атаки реактивні безпілотники типу «шахед».

Перший удар реактивним БпЛА по території підприємства було зафіксовано вдень, після чого на об'єкті розпочалися аварійно-рятувальні роботи. Згодом ворог здійснив повторну атаку, випустивши ще два реактивних дрони по тому ж промисловому об'єкту.

Читайте також:

Теги: війна Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Україні знову пропонують компроміс із Росією
Компроміс за рахунок України? Про що сигналізують партнери з ЄС
20 липня, 12:12
Росія 19 липня атакувала ракетами цивільне судно
Удар РФ по судну біля Одеси: знайдено тіла всіх загиблих
20 липня, 15:46
Ліквідація наслідків удару по харчовому підприємству в Запоріжжі
Дрон РФ атакував підприємство у Запоріжжі: палають приміщення, є поранений
22 липня, 16:45
На Сумщині через удар РФ постраждали двоє маленьких дітей та їх мама
На Сумщині через удар РФ постраждали двоє маленьких дітей та їх мама
27 липня, 19:39
У третій декаді липня аналітичний Metaculus вважав, що вірогідність припинення вогню у цьому році не перевищує 15%
Найавторитетніші прогнозисти світу назвали дату ймовірного завершення війни
29 липня, 16:15
Україна отримала перевагу в повітрі над російською ППО
США і Франція допомогли Україні знайти слабкі місця ППО Росії
29 липня, 18:34
Підозрюваний Андрій Гордійчук перебував в ОАЕ
Україна оголосила у розшук колишнього топменеджера мільйонерів братів Буряків
6 серпня, 19:30
Корецький анонсував нову підтримку бізнесу після атак РФ
Корецький запропонував бізнесу порятунок від атак РФ
5 серпня, 22:51
Наслідки російської атаки на Київ 16 серпня
Чому РФ посилила атаки по Україні – версія The Independent
16 серпня, 22:27

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2026 року
Окупанти вдарили по Ізюму: серед постраждалих – дев'ятирічна дитина (фото)
Окупанти вдарили по Ізюму: серед постраждалих – дев'ятирічна дитина (фото)
Втрати ворога станом на 18 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 18 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
Атака на Україну, безпілотники у Москві та області: головне за ніч 18 серпня
Атака на Україну, безпілотники у Москві та області: головне за ніч 18 серпня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Вчора, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
16 серпня, 08:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua