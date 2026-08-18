Окупанти вдарили по Ізюму: серед постраждалих – дев'ятирічна дитина (фото)
У місті пошкоджено пʼять приватних будинків
Російська терористична армія атакувала місто Ізюм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
«Пʼятеро людей, серед яких дев'ятирічний хлопчик, постраждали внаслідок ворожої атаки на м. Ізюм. Всім надається медична допомога», – йдеться у повідомленні.
За даними очільника ОВА, у місті пошкоджено пʼять приватних будинків. Профільні служби усувають наслідки атаки.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 18 серпня російська окупаційна армія завдала повторного удару по промисловому підприємству в Кривому Розі, використавши для атаки реактивні безпілотники типу «шахед».
Перший удар реактивним БпЛА по території підприємства було зафіксовано вдень, після чого на об'єкті розпочалися аварійно-рятувальні роботи. Згодом ворог здійснив повторну атаку, випустивши ще два реактивних дрони по тому ж промисловому об'єкту.
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