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У Львові встановлено нову скульптуру, яка викликала фурор у соцмережах (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Львові встановлено нову скульптуру, яка викликала фурор у соцмережах (фото)
«Прямостоячий» символізує людину, яка попри катаклізми продовжує вірити в майбутнє та йде вперед
фото: Володимир Семків

Металеву скульптуру чоловіка без рук та голови встановили в холі головного приміщення львівського залізничного вокзалу

На залізничному вокзалі Львова в межах тижня скульптури встановили монумент митця Володимира Семківа під назвою «Прямостоячий». Про це повідомляє «Високий замок».

Металеву скульптуру чоловіка без рук та голови встановили в холі головного приміщення львівського залізничного вокзалу. Митець виготовив її з алюмінієвого сплаву та сталі у 2018 році.

Митець виготовив монумент «Прямостоячий» з алюмінієвого сплаву та сталі у 2018 році
Митець виготовив монумент «Прямостоячий» з алюмінієвого сплаву та сталі у 2018 році
фото: Володимир Семків

До слова, монумент «Прямостоячий» символізує людину, яка попри катаклізми продовжує вірити в майбутнє та йде вперед.

Зокрема, у соцмережах вже відреагували на новий львівський монумент. Користувачі назвали «Прямостоячого» парою для «Впевненої», яку раніше встановили у Стрийському парку.

Скульптура Володимира Семківа «Впевнена»
Скульптура Володимира Семківа «Впевнена»
фото з соцмереж
Користувачі соцмереж прокоментували нову скульптуру у Львові
Користувачі соцмереж прокоментували нову скульптуру у Львові
фото: скріншот
Користувачі соцмереж прокоментували нову скульптуру у Львові
Користувачі соцмереж прокоментували нову скульптуру у Львові
фото: скріншот
Користувачі соцмереж прокоментували нову скульптуру у Львові
Користувачі соцмереж прокоментували нову скульптуру у Львові
фото: скріншот

Зазначимо, львівський тиждень скульптури відбуватиметься з 20 вересня по 11 жовтня. Скульптурний маршрут із восьми творів відкрили також у Стрийському парку.

Нагадаємо, що вісім фігур у Стрийському парку тимчасово встановлені в межах львівського тижня скульптури. Організатори підготували «Скульптурний маршрут», який діятиме з 18 серпня до 24 листопада. Скульптури належать Канівському скульптурному симпозіуму мистецького об'єднання «ЧервонеЧорне».

Раніше у центрі Львова біля Оперного театру встановили майже гігантську скульптуру «Містер Арбітрум».

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Теги: монумент Львів мистецтво скандал

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