У Львові встановлено нову скульптуру, яка викликала фурор у соцмережах (фото)
Металеву скульптуру чоловіка без рук та голови встановили в холі головного приміщення львівського залізничного вокзалу
На залізничному вокзалі Львова в межах тижня скульптури встановили монумент митця Володимира Семківа під назвою «Прямостоячий». Про це повідомляє «Високий замок».
Металеву скульптуру чоловіка без рук та голови встановили в холі головного приміщення львівського залізничного вокзалу. Митець виготовив її з алюмінієвого сплаву та сталі у 2018 році.
До слова, монумент «Прямостоячий» символізує людину, яка попри катаклізми продовжує вірити в майбутнє та йде вперед.
Зокрема, у соцмережах вже відреагували на новий львівський монумент. Користувачі назвали «Прямостоячого» парою для «Впевненої», яку раніше встановили у Стрийському парку.
Зазначимо, львівський тиждень скульптури відбуватиметься з 20 вересня по 11 жовтня. Скульптурний маршрут із восьми творів відкрили також у Стрийському парку.
Нагадаємо, що вісім фігур у Стрийському парку тимчасово встановлені в межах львівського тижня скульптури. Організатори підготували «Скульптурний маршрут», який діятиме з 18 серпня до 24 листопада. Скульптури належать Канівському скульптурному симпозіуму мистецького об'єднання «ЧервонеЧорне».
Раніше у центрі Львова біля Оперного театру встановили майже гігантську скульптуру «Містер Арбітрум».
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