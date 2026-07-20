Трагедія у Харкові: трирічна дитина випала з вікна п'ятого поверху

Поліція Харківщини закликає батьків не залишати малолітніх без нагляду навіть на короткий час

У Харкові загинула трирічна дитина, випавши з вікна п'ятого поверху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області.

«19 липня близько 16:25 до поліції надійшло повідомлення про падіння хлопчика з вікна п'ятого поверху багатоквартирного будинку в Салтівському районі міста. Від отриманих травм дитина загинула», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент події у квартирі перебували 29-річна мати дитини та її семирічний син. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають необхідні слідчі дії, встановлюються всі обставини випадку.

«Поліція Харківщини закликає батьків та інших законних представників дітей не залишати малолітніх без нагляду навіть на короткий час. Відчинені вікна та балкони становлять смертельну небезпеку для дітей. Не покладайтеся на москітні сітки – вони не здатні витримати вагу дитини. Подбайте про встановлення спеціальних блокаторів або обмежувачів відкривання вікон і не розміщуйте поблизу них меблі, які можуть допомогти дитині самостійно дістатися до підвіконня», – наголошують поліцейські.

Раніше у Харкові чотирирічний хлопчик загинув, випавши з вікна четвертого поверху. Матері повідомлено про підозру.

До слова, у Хмельницькому на вулиці Шевченка хлопчик віком один рік і дев'ять місяців випав із відчиненого вікна шостого поверху житлового будинку та був госпіталізований. Нещасний випадок стався 29 квітня вранці.