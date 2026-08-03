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УПЛ-2026/27 стартувала. Чим запам'ятався перший ігровий тиждень сезону

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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УПЛ-2026/27 стартувала. Чим запам'ятався перший ігровий тиждень сезону
Чемпіони УПЛ розпочали новий сезон з розгромної перемоги
фото: ФК «Шахтар»

Лідери попереднього сезону по-різному стартували в національній першості

Українські вболівальники футболу нарешті дочекалися старту нового сезону Української Прем'єр-ліги, який відбувся у п'ятницю, 30 липня. Про це повідомляє «Главком»

Підсумки першого туру

Найбільш конкурентними виявилися матчі за участю двох представників України в єврокубках – ЛНЗ та «Полісся». Черкасці завдали 21 удар по воротах «Буковини», вісім із яких були в площину, однак реалізувати бодай один зі своїх моментів так і не змогли. Натомість дебютант Української Прем'єр-ліги розпочав свій шлях в еліті з нічиєї, і цей здобутий бал у майбутньому може виявитися важливим у боротьбі за місце в турнірній таблиці.

Непростим видався старт сезону й для «Полісся». Уже на 13-й хвилині житомиряни поступалися «Чорноморцю», однак зуміли переломити хід зустрічі та здобути вольову перемогу з рахунком 2:1.

В інших матчах туру перемоги були значно впевненішими. Якщо розгромна звитяга «Шахтаря» над «Кудрівкою» (5:1) навряд чи стала несподіванкою, то перемоги «Карпат» та особливо «Епіцентра» з перевагою у три м'ячі можна віднести до головних сюрпризів стартового туру. Також із перемог розпочали чемпіонат «Зоря», яка обіграла «Колос» (2:0), та «Харків», що після ребрендингу дебютував в УПЛ із мінімальної звитяги 1:0.

Другий тур Української Прем'єр-ліги стартує 8 серпня. Найбільшу увагу наразі привертають поєдинки «Полісся» – «Харків» та «Карпати» – ЛНЗ, хоча вже перший тур продемонстрував, що й інші матчі можуть приємно здивувати своїм сценарієм.

Українська Прем'єр-ліга 2026/27. Перший тур

«Зоря» – «Колос» 2:0 (0:0)

  • Голи: Будківський (70), Задорожний (82)

«Кривбас» – «Карпати» 1:4 (1:1)

  • Голи: Юрчец (20) – Чачуа (45+2), Бабогло (57), Костенко (65), Вантух (72)

«Харків» – «Верес» 1:0 (0:0)

  • Голи: Гаджиєв (90)

«Чорноморець» – «Полісся» 1:2 (1:1)

  • Голи: Робакідзе (13) – Велетень (32), Краснопір (51)

«Епіцентр» – «Оболонь» 3:0 (0:0)

  • Голи: Хоакінете (58, 78), Миронюк (67)

«Буковина» – ЛНЗ 0:0 (0:0)

«Шахтар» – «Кудрівка» 5:1 (1:1)

  • Голи: Аліссон (32), Кауан Еліас (55, 72, 90+2), Лука Мейрелліш (80) – Думанюк (42)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що «Шахтар» оприлюднив заявку на новий сезон Прем'єр-ліги

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Теги: Харків НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ Буковина

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