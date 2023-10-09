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Війна на Близькому Сході: Нетаньягу назвав п'ять головних завдань Ізраїля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна на Близькому Сході: Нетаньягу назвав п'ять головних завдань Ізраїля
Нетаньягу обіцяє перейти до масованих атак проти ХАМАСу
фото скріншот відео

Беньямін Нетаньягу: «Коли ми єдині, ми непереможні»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ввечері 9 жовтня в прямому ефірі звернувся до громадян країни та назвав головні п'ять завдань, які влада та армія ставлять перед собою на найближчий час.

Зокрема Нетаньягу окреслив першочергові завдання:

  • Зачистити населені пункти від бойовиків ХАМАСу. Відбити усі спроби зайти на ізраїльські території.
  • Перейти до масованих атак проти ХАМАСу.
  • Укріпити різні частини Ізраїлю.
  • Посилити та збільшити міжнародну підтримку Ізраїля
  • Забезпечити єдність народу. «Коли ми єдині, ми непереможні», – заявив Нетяньягу.

Як повідомлялося, ЦАХАЛ закликав жителів Ізраїлю запастися продуктами та водою мінімум на 72 год.

Раніше повідомлялося, що військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

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Теги: міністр армія Беньямін Нетаньягу ХАМАС влада відео

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