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Оборонна угода України та Німеччини: що передбачає

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Оборонна угода України та Німеччини: що передбачає
Україна й Німеччина домовилися про розвиток антибалістики та спільне виробництво НРК
фото: Офіс президента

Виробництво НРК профінансує Німеччина

Міністри оборони України Михайло Федоров та Німеччини Борис Пісторіус підписали імплементаційні домовленості про розвиток антибалістичних спроможностей і спільне виробництво наземних роботизованих комплексів (НРК) «Терміт» у ФРН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Підписання угоди відбулося у Брюсселі в присутності президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Розвиток спроможностей у сфері антибалістики та розробка ракет-перехоплювачів. Завдяки домовленості Україна посилить захист критичної інфраструктури від російських ракетних обстрілів, а Європа зможе залучити український досвід для формування антибалістичних спроможностей», – наголосив Офіс президента.

Зазначається, що також передбачено виробництво й постачання тисяч наземних роботизованих комплексів «Терміт» для українських захисників. Виробництво НРК профінансує Німеччина.

Як повідомлялося, Україна й Німеччина підписали оборонну угоду про поєднання технологій.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, Україна та Німеччина роблять важливий спільний крок: сторони вже мають певні технології, а міністри оборони підписали відповідну угоду для поєднання цих можливостей. Президент додав, що Україна вдячна країнам, які ухвалили рішення зробити нові внески до програми PURL.

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Теги: Німеччина Марк Рютте Борис Пісторіус Офіс президента Михайло Федоров Володимир Зеленський війна

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