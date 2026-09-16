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Союзник Росії пригрозив ядерною відповіддю США та Південній Кореї

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Союзник Росії пригрозив ядерною відповіддю США та Південній Кореї
Пхеньян може «привести в дію відповідні статті» закону про політику у сфері державних ядерних сил
фото з відкритих джерел

Пхеньян заявив, що можуть задіяти положення закону про державні ядерні сили у відповідь на військові дії Вашингтона та Сеула

Північна Корея попередила США та Південну Корею про можливість ядерної відповіді на їхні дії. Про це заявив представник Міністерства оборони КНДР, слова якого цитує державне Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA), повідомляє «Главком».

За його словами, Пхеньян може «привести в дію відповідні статті» закону про політику у сфері державних ядерних сил, якщо вважатиме дії США та Південної Кореї загрозою для безпеки КНДР.

«Хотів би порадити проаналізувати, що означає приведення в дію відповідних статей, і сприймати це як серйозне попередження», – заявив представник північнокорейського Міноборони.

Він додав, що збройні сили КНДР продовжать стежити за військовими діями США та їхніх союзників. Північна Корея також заявила, що регулярно оцінюватиме рівень загроз для безпеки держави.

У Міністерстві оборони КНДР водночас заявили, що звинувачення на адресу Північної Кореї з боку США та Південної Кореї нібито використовуються як прикриття для їхніх власних дій у сфері розробки та поширення зброї масового знищення.

У Пхеньяні не уточнили, які саме положення закону можуть бути задіяні та за яких конкретних умов. Заява пролунала на тлі зростання військової активності США та Південної Кореї на Корейському півострові.

Варто нагадати, що Північна Корея продовжує розширювати свою ядерну програму. У головному ядерному комплексі країни в Йонбені виявили новий об'єкт для збагачення урану.

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Теги: США Північна Корея війна Південна Корея ядерна зброя

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