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ЗАЕС на межі блекауту. Одна з ліній відключилася після обстрілу РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЗАЕС на межі блекауту. Одна з ліній відключилася після обстрілу РФ
Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції з запуском аварійних дизель-генераторів
фото ілюстративне з відкритих джерел

Енергетики зможуть почати відновлювати живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація

Запорізька атомна електростанція знову на межі блекауту – обстріли РФ знеструмили 11 лютого одну з двох ліній живлення, яка зʼєднує станцію з українською енергосистемою. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Енергетики зможуть почати відновлювати живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація.

Раніше в «Енергоатомі» пояснювали, що до того, як росіяни окупували ЗАЕС, станція споживала електроенергію від власних чотирьох ліній електропередачі й трьох ліній резерву. А за час окупації спільні зусилля «спеціалістів» «Росатома» і російського військового контингенту довели Запорізьку АЕС до останнього ступеня деградації.

Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції з запуском аварійних дизель-генераторів. Адже їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і за наявністю дизпалива. Таким чином запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відрахунка до початку плавлення ядерного палива.

Нагадаємо, росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року – відтоді вона функціонує під їхнім контролем. За цей час на ЗАЕС було вісім повних блекаутів та один частковий.

До слова, представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували гучні вибухи біля Запорізької атомної електростанції. Про це 6 січня, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Команда місії підтримки та допомоги МАГАТЕ 5 січня почула два вибухи приблизно о 12:45 та 15:45, а також чула кілька разів кулеметну стрілянину. Інциденти не вплинули на обладнання ЗАЕС і її працівників.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі небезпечнішою через часті перебої в зовнішньому електропостачанні. 

До слова, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна.

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Теги: Запорізька АЕС росіяни обстріл

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