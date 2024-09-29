Росіяни стягують резерви до Запоріжжя: генерал оцінив загрозу для міста

На Запорізькому напрямку можуть початися більш інтенсивні бойові дії

Росіяни вже кілька разів вдарили КАБами по Запоріжжю, і «схоже на те, що вони планують бойові дії, можливо, операцію» щодо цього міста. У супротивників, на жаль, з’явилися додаткові можливості бити по українській території завдяки тому, що вони модернізували керовані авіабомби та можуть їх запускати з дальності 100 кілометрів, розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко в ефірі Radio NV.

Офіцер додав, що і українська, і закордонна розвідки під Запоріжжям фіксують концентрацію додаткових ресурсів супротивника, резервів: «І це є ознаки того, що на цьому напрямку можуть початися більш інтенсивні бойові дії».

Раніше повідомлялося, що російські війська готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, 29 вересня Росія атакувала житлові забудови Запоріжжя. Також через російську атаку змінено рух поїздів на станціях у Запоріжжі.

Згодом голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на це та заявив, що Україні потрібно більше зброї: «Запоріжжя. Удари КАБами росіян по цивільних. Ще одне велике місто, яке тероризує Росія. Більше зброї для України та створення умов, за яких економічне падіння РФ напряму впливатиме на здатність підтримувати ВПК».