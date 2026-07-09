Росіяни вбили останню мешканку прикордонного села на Харківщині

Загибла працювала в Дергачівській центральній лікарні та була останньою і єдиною мешканкою Токарівки Другої

У Харківській області російський FPV-дрон убив останню мешканку села Токарівка Друга.

Після її загибелі населений пункт, розташований у 10-кілометровій прикордонній зоні, залишився без жителів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

За його словами, трагедія сталася 8 липня після 18:00. Російський безпілотник атакував 57-річну жінку, яка йшла пішки вздовж дороги між Прудянкою та Цупівкою.

«57-річна мешканка Токарівки Другої отримала численні уламкові поранення та була доставлена до Дергачівської лікарні. Медики зробили усе можливе, щоб урятувати її життя, та, на жаль, від отриманих травм вона померла», – повідомив Задоренко.

За словами очільника МВА, загибла працювала в Дергачівській центральній лікарні та була останньою і єдиною мешканкою Токарівки Другої. «Щирі співчуття рідним, близьким та колегам загиблої», – зазначив Задоренко.

Він також закликав жителів прикордонних громад не зволікати з евакуацією, наголосивши, що перебування поблизу кордону залишається смертельно небезпечним через постійні атаки російських військ.

Нагадаємо, у Харківській області ухвалили рішення про розширення зони обов’язкової евакуації цивільного населення. До переліку увійшли десятки населених пунктів Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів.