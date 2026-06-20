Армія РФ атакувала Харків і область: двоє людей загинули

Серед 13 постраждалих внаслідок ударів по регіону опинилися четверо дітей

За минулу добу російські війська завдали ударів по Харкову та 11 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 13 дістали поранення, серед них четверо дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

«Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей; постраждали 13 людей, серед них 4 дітей», - написав Синєгубов.

фото: Харківська ОВА

фото: Харківська ОВА

За його словами, у Харкові загинули чоловіки віком 48 та 76 років. Також у місті постраждали десятеро людей, серед яких шестирічний хлопчик та 17-річна дівчина. У селищі Старий Салтів медики зафіксували гостру реакцію на стрес у двох дівчаток віком 11 та 13 років. У Богодухові внаслідок обстрілу постраждав 62-річний чоловік.

фото: Харківська ОВА

фото: Харківська ОВА

Крім того, лікарі надали допомогу 35-річному та 61-річному чоловікам, які дістали поранення ще 16 червня під час обстрілу села Курилівка.

фото: Харківська ОВА

Також під час ліквідації наслідків російської атаки, яка сталася 19 червня у Харкові, рятувальники виявили фрагменти тіла чоловіка. За даними обласної військової адміністрації, протягом доби російські війська застосували широкий спектр озброєння. Зокрема, по Харкову та області було випущено сім керованих авіаційних бомб, п’ять безпілотників типу «Герань-2», шість дронів «Молнія», п’ять FPV-дронів та 18 безпілотників невстановленого типу.

Під ударами перебували Київський та Холодногірський райони Харкова. Унаслідок атак зазнали пошкоджень численні об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджено автомобіль, вісім багатоквартирних будинків та складське приміщення.

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, два господарчі приміщення, дві автозаправні станції та два автомобілі. Також руйнувань зазнали приватні будинки у Куп’янському, Лозівському, Чугуївському та Ізюмському районах.

У Дергачах Харківського району пошкоджено складське приміщення, а в Лозівському районі — цивільне підприємство. Синєгубов також повідомив, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 225 людей. Загалом від початку роботи через нього пройшли 41 222 особи.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Зокрема, під удар потрапив двоповерховий житловий будинок у Холодногірському районі міста, де тривали пошуково-рятувальні роботи.