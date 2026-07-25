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На Харківщині 16-річна дівчинка народила від власного батька, він отримав вирок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Харківщині 16-річна дівчинка народила від власного батька, він отримав вирок
У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину
фото: Прокуратура України

Батько знав, що його дитина через свій психічний стан не здатна повноцінно осмислювати події та чинити опір

42-річного жителя Лозівського району засудили за зґвалтування власної 16-річної доньки. У березні 2026 року дівчина народила дитину. ДНК-тест показав, що батьком немовляти є батько породіллі. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури, інформує «Главком».

Пологи були вдома, до правоохоронців звернулися лікарі.

«У березні цього року в одному з сіл Лозівського району 16-річна дівчина, яка має розумову відсталість, народила недоношену дитину. Відповідно до результатів ДНК-дослідження, батьком новонародженої є її рідний батько», – сказано у повідомленні.

Через ускладнення немовля померло через місяць, повідомили в облпрокуратурі.

За даними поліції, злочин стався у червні 2025 року: 42-річний чоловік за місцем мешкання вживав спиртні напої та зґвалтував доньку, якій було 16 років. У цей час дружини та чотирьох інших неповнолітніх дітей не було вдома, кажуть у прокуратурі.

«Батько знав, що його дитина через свій психічний стан не здатна повноцінно осмислювати події та чинити опір, і скористався цим для задоволення власних цинічних потреб. Замість того, щоб бути опорою та захистом для доньки, яка потребує особливого догляду, він посягнув на її статеву недоторканість», – цитує пресслужба керівника Лозівської окружної прокуратури Харківської області Сергія Колесника.

Під час розслідування в сім'ї було виявлено неналежні умови проживання. Інших неповнолітніх дітей вилучили та передали до патронатної родини.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину, йдеться у повідомленні облпрокуратури. Його визнали винним у замаху на зґвалтування та зґвалтуванні неповнолітньої особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах, вчиненого повторно, та призначили 12 років позбавлення волі.

До слова, завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно засновника колишнього приватного християнського реабілітаційного центру у Вінниці. Зловмиснику інкримінують сексуальне насильство щодо дітей та розбещення малолітніх і неповнолітніх.

Також Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру співробітнику поліції, який зґвалтував 14-річну дівинку. 

 

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Теги: розслідування чоловік немовля зґвалтування злочин Харківщина

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