Удар по нафтобазі під Москвою. Генштаб повідомив деталі

На території підприємства виникла пожежа

У ніч на 18 липня Сил оборони України уразили нафтобазу «Нафто-Сервіс» у Ногінську Московської області. Крім того, уражено два танкери, два плавучі крани, один буксир в акваторії Азовського та Чорного морів, а також сторожовий корабель «Светляк» у Керчі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, зафіксовано влучання в нафтобазу «Нафто-Сервіс» у Ногінську Московської області з подальшою пожежею на території підприємства.

«Нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб збройних сил Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними Генштабу, уражено два танкери, два плавучі крани та один буксир в акваторії Азовського та Чорного морів.

«Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації. Плавучі крани та буксири забезпечують виконання портових робіт, перевезення військових вантажів, навантаження й розвантаження техніки, а також функціонування морської логістики противника», – пояснило військове командування.

Окремо уражено сторожовий корабель проєкту 10410 «Светляк» у Керчі (АР Крим).

«Це вже другий корабель проєкту 10410 «Светляк», уражений Силами оборони України за останні два дні. Кораблі проєкту 10410 «Светляк» призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур Російської Федерації», – зазначили військові.

Крім того, уражено залізничний міст через річку Біла у районі Сабівки Луганської області, який противник використовує для військової логістики.

Нагадаємо, під ранок 18 липня дрони атакували нафтобазу в місті Ногінськ Московської області, а також зафіксовано пожежу в районі логістичного комплексу Wildberries в сусідній Електросталі – місцеві мешканці повідомляли про вибухи й задимлення в обох містах.

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Крім того, вночі 18 липня безпілотники атакували Тамбовську область Росії – намагаючись збити дрони, місцева протиповітряна оборона вела вогонь просто над забудовою. За версією моніторингових каналів, саме уламки ППО могли спричинити пожежу на складі Wildberries – найбільшого маркетплейса Росії.