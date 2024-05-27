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Стало відомо, яку країну відвідає Зеленський після Іспанії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, яку країну відвідає Зеленський після Іспанії
Візит Зеленського спрямований на поглиблення добрих відносин між Україною та Португалією
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Особливу увагу під час візиту Зеленського буде приділено зміцненню співробітництва у сфері безпеки та оборони між Україною та Португалією

Президент України Володимир Зеленський завтра, 28 травня, відвідає Португалію з офіційним візитом. Про це повідомляє канцелярія президента Португалії Марселу Ребелу де Соузи.

Як зазначає канцелярія, візит спрямований на поглиблення добрих відносин між Україною та Португалією. Особливу увагу буде приділено зміцненню співробітництва у сфері безпеки та оборони.

Португалія має намір підтвердити прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також збереження політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Києва.

«Під час перебування в країні президент України проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегро і буде прийнятий президентом Марсело Ребелу де Соузою», – уточнили в канцелярії.

Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до столиці Іспанії.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський вирушить до Іспанії і зустрінеться з прем'єр-міністром Педро Санчесом у Мадриді. Зазначалося також, що зустріч Зеленського із Філіпом VI ще не була включена в офіційний порядок денний, але, вона, за попередніми даними, вже погоджена, як із Педро Санчесом, з яким український президент близько тижня тому мав підписати двосторонню безпекову угоду між державами.

Як згодом стало відомо, Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже десятий договір такого типу для Києва.

До слова, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що двостороння безпекова угода з Іспанією матиме «низку особливостей» порівняно з документами, що були підписані з іншими країнами.

Читайте також: «Гарантії» без гарантій. Чи здатні нові безпекові угоди зупинити війну?

Теги: Португалія Володимир Зеленський президент

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