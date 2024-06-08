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Росію змусять заплатити за підрив Каховської ГЕС: яка сума позову

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росію змусять заплатити за підрив Каховської ГЕС: яка сума позову
Через підрив Каховської ГЕС країна втратила 35% прісної води
фото з відкритих джерел

Зруйноване Каховське водосховище було найбільшим в каскаді Дніпра

Внаслідок руйнування російськими окупантами Каховської ГЕС Україні було завдано збитків на 2,5 млрд євро. Саме на таку суму «Укргідроенерго» готується подати позов до міжнародного арбітражного суду. Про це генеральний директор компанії Ігор Сирота повідомив в інтерв'ю DW.

За словами Ігоря Сироти, російській стороні надіслано повідомлення з претензією щодо сплати цієї суми, на відшкодування відведено термін – пів року.

«Ми знайшли можливість поінформувати Росію – зробили це за допомогою європейських друзів і маємо відмітку, що і канцелярія їхня, і президент їхній, і МЗС, і всі структури, які повинні отримати ту претензію, вони отримали», – пояснив Сирота.

Гендиректор «Укргідроенерго» стверджує, що багато юридичних компаній готові захищати в судовому процесі Україну щодо відшкодування Росією цих збитків.

«Така робота ведеться з міжнародними донорами», – зауважив він.

Ігор Сирота нагадав, що зруйноване Каховське водосховище було найбільшим в каскаді Дніпра, в результаті його підриву країна втратила 35% прісної води.

«Ми втратили судноплавство, ми втратили можливість наповнювати водосховище, ставки-охолоджувачі для Запорізької атомної станції. Ми бачимо, що йде обміління колодязів, ми розуміємо, що буде засолення ґрунтів», – перелічив він наслідки російської диверсії.

Гендиректор «Укргідроенерго» вважає, що водосховище і Каховську ГЕС потрібно відновити, причому електростанція повинна бути потужнішою майже вдвічі.

Раніше Сирота повідомив, що у вересні 2022 року Україна знала, що Росія планує замінувати та підірвати Каховську ГЕС, але не думала, що окупанти повністю зруйнують станцію. Він розповів, що окупанти заздалегідь почали завозити вибухівку на Каховську ГЕС. За його словами, вже тоді було зрозуміло, що росіяни хочуть замінувати обладнання та підірвати агрегати, щоб зробити станцію непрацюючою.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. 

Читайте також: Річниця катастрофи на Каховській ГЕС: хронологія великої біди і що тепер із територією 
Теги: президент робота Укргідроенерго

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