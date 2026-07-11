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Росіяни вгатили КАБами по Сумах – четверо загиблих

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни вгатили КАБами по Сумах – четверо загиблих
Ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум
фото: Олег Григоров/Telegram

За попередніми даними влади, є постраждалі та загиблі

Окупанти атакували Зарічний район Сум керованими авіабомбами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника обласної військової адміністрації Олега Григорова.

«На цю хвилину підтверджено загибель чотирьох людей унаслідок удару російських КАБ по Сумах. Ще сімох постраждалих вже доправили до лікарень. Медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється», – зазначив він.

Як уточнив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар, серед загиблих є дівчинка.

Нагадаємо, пізно ввечері 3 липня Росія завдала масованого удару по центру Сум керованими авіабомбами та безпілотниками. КАБ влучив у багатоквартирний будинок на проспекті Шевченка – в епіцентрі удару також опинилися магазин і дорога, де на той момент перебувало багато людей. Загинули четверо, серед них дитина. Кількість поранених станом на момент публікації сягнула 33, шестеро з них – діти, частина у важкому стані. Пошкоджень зазнали численні житлові багатоповерхівки – для евакуйованих мешканців підготували близько 400 місць у гуртожитках.

Згодом президент Зеленський підтвердив цифри і закликав партнерів посилити тиск на Росію – зокрема через удари по нафтовому флоту, фінансовій системі та енергоресурсах.

Також у Сумах запроваджено додаткове оповіщення про загрозу ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ).

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Теги: росія Суми війна смерть ракетна атака

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