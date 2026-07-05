У Сумах з’явилися додаткові оповіщення про атаки

Сигнал сповіщатиме про загрозу застосування керованих авіабомб

У Сумах запроваджено додаткове оповіщення про загрозу ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

Як зазначається, рішення оперативно прийнято разом із військовими, громадою та відповідними службами.

У разі безпосередньої загрози застосування керованих авіабомб по місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення: «Увага! КАБи на місто. Усі в укриття!»

Глава регіону закликав громадян негайно проходити до найближчого укриття або іншого безпечного місця, коли прозвучить таке повідомлення.

«Це не замінює повітряну тривогу і повідомлення Повітряних сил. Це додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти в безпечне місце», – наголосив Григоров.

Нагадаємо, пізно ввечері 3 липня Росія завдала масованого удару по центру Сум керованими авіабомбами та безпілотниками. КАБ влучив у багатоквартирний будинок на проспекті Шевченка – в епіцентрі удару також опинилися магазин і дорога, де на той момент перебувало багато людей. Загинули четверо, серед них дитина. Кількість поранених станом на момент публікації сягнула 33, шестеро з них – діти, частина у важкому стані. Пошкоджень зазнали численні житлові багатоповерхівки – для евакуйованих мешканців підготували близько 400 місць у гуртожитках.

Згодом президент Зеленський підтвердив цифри і закликав партнерів посилити тиск на Росію – зокрема через удари по нафтовому флоту, фінансовій системі та енергоресурсах.