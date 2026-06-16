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«Думав, до нас не дійде»: на заправках Москви утворилися гігантські черги (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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«Думав, до нас не дійде»: на заправках Москви утворилися гігантські черги (відео)
У Москві вишикувались величезні черги за пальним
фото: скрин з відео

Паливна криза торкнулася центрального регіону Росії

Масштабна паливна криза, яка раніше охопила прикордонні регіони Росії та тимчасово окупований Крим, офіційно дісталася столиці країни-агресорки. Мешканці російської столиці масово публікують у соцмережах кадри величезних автомобільних заторів у спробах заправити транспорт, інформує «Главком».

Один із місцевих жителів зняв на відео кілометрову чергу на одній із московських заправок, висловивши шок від того, що паливна криза безпосередньо торкнулася центрального регіону Росії.

«Це якийсь жах, ви просто подивіться, що коїться в Москві. Кілометровий затор на заправку, ми тут уже хвилин сорок стоїмо. Ну і звісно, Мерседес після фарбування найкрасивіший у потоці. Жах, я думав, до нас це лихо не дійде», – бідкається росіянин на відео.

Паливний колапс у Росії

Великий російський паливний оператор «Татнафта» оголосив про запровадження жорстких обмежень на відпуск бензину та дизельного пального на всіх своїх автозаправних комплексах по всій території РФ. Рішення миттєво спровокувало паніку серед водіїв та призвело до паралічу біля заправних станцій у Москві. 

  • Причина паніки: Компанія «Татнафта» запровадила ліміти на продаж пального в одні руки через загострення дефіциту нафтопродуктів у країні.
  • Масштаб проблеми: Колапс вийшов за межі прикордонних з Україною областей та паралізував заправні станції у самому центрі Москви.
  • Реакція населення: Російські водії змушені годинами стояти у заторах, щоб отримати обмежену кількість палива.

Главком писав, що російська нафтова компанія «Татнєфть» запровадила ліміти на продаж бензину та дизельного пального на своїх автозаправних станцій у всіх регіонах країни. За словами операторів, в окремих регіонах одному клієнту продають не більше 20-30 літрів бензину та 40-60 літрів дизельного пального. Конкретні обмеження залежать від регіону, водночас інші джерела стверджують, що обмеження поширились все ж на всю територію РФ, і на всі АЗС.

Нагадаємо, масштабний дефіцит автомобільного пального охопив Росію хвилями. Спочатку він вдарив по окупованому Криму та прикордонних регіонах, де окупаційна влада ввела ліміти ще наприкінці травня. Услід за Кримом обмеження поширилися на Курську та Білгородську області, а на АЗС «Роснєфті» заборонили продавати АІ-92 у каністри.

Як відомо, вранці 16 червня 2026 року безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня. На території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Це ураження є надзвичайно болючим ударом по економічній та цивільній інфраструктурі країни-агресора, адже Московський НПЗ фактично забезпечує життєдіяльність російської столиці.

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Теги: завод нафта росія Москва

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