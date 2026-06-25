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У російській Уфі уражено НПЗ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У російській Уфі уражено НПЗ
Спалахнула пожежа на НПЗ
фото: соцмережі

Над об'єктом видно стовп чорного диму

Сьогодні, 25 червня, в російській Уфі пролунали вибухи, ймовірно, прилетіло по нафтопереробному заводі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Над об'єктом видно стовп чорного диму.

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У російській Уфі уражено НПЗ фото 1
Башнєфть-УНПЗросійське підприємство нафтопереробної галузі в місті Уфа. Завод розташований в 1400 км від українського кордону.

Нагадаємо, 25 червня у Краснодарському краї РФ після атаки дронів спалахнула нафтобаза у станиці Полтавській. За даними місцевих, наразі горять три резервуари нафтобази.

Як повідомлялось, вранці 16 червня 2026 року безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня. На території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. 

Згодом українські безпілотники 18 червня вдруге вдарили по Московському нафтопереробному заводі у Капотні. З’явилися супутникові знімки пошкоджень. Також повідомлялося, що Московський нафтопереробний завод не працюватиме щонайменше шість місяців.

До слова, російський диктатор Володимир Путін вперше після масованої атаки на Москву прокоментував удари українських дронів. Він заговорив про це під час зустрічі з випускниками вищих військово-навчальних закладів у Кремлі.

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Теги: нафта війна росія

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У російській Уфі уражено НПЗ
У російській Уфі уражено НПЗ
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