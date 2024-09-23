Нічний удар по Запоріжжю: кількість поранених перевищила 20 осіб

У лікарні залишаються 94-річна та 23-річна жінки

Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю зросла до 21. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

«У лікарні залишаються 94-річна та 23-річна жінки. У них мінно-вибухові травми», – написав глава регіону.

За медичною допомогою після нічної атаки росіян звернулася тринадцять жінок та вісім чоловіків. Після огляду та надання першої допомоги більшість травмованих продовжать лікуватися вдома.

Нині в лікарні залишаються дві жінки – медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості і дають сприятливі прогнози до одужання.

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Наслідки авіаудіарів по Запоріжжю фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня російські війська атакували Запоріжжя з повітря. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали мешканців пошкоджених будинків та загасили пожежу, що виникла в автомобілі та на балконі однієї з квартир.

Раніше повідомлялося про 17 поранених внаслідок російських атак по Запоріжжю. Серед них був 15-річний хлопець.