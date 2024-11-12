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Росіяни завдали удару по Харкову, пошкоджено 11-поверхівку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни завдали удару по Харкову, пошкоджено 11-поверхівку
Окупанти атакували безпілотником 11-поверховий житловий будинок у Слобідському районі
фото: Харків life

Внаслідок удару постраждала 60-річна жінка

Російська окупаційна армія завдала ще одного удару по Харкову. Під обстрілом опинилася житлова багатоповерхівка. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Він розповів, що окупанти атакували безпілотником 11-поверховий житловий будинок у Слобідському районі.

Внаслідок удару постраждала 60-річна жінка, їй уже надається медична допомога.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни також атакували безпілотником Салтівський район Харкова. Є постраждалі серед цивільних.

Учора під час повітряної тривоги в Харкові війська РФ завдали по місту ракетних ударів. Удари припали по двох районах міста – Холодногірському та Новобаварському. За попередньою інформацією міського голови, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою «Гром-1Е». Пізніше Терехов повідомив деталі влучання: «У Холодногірському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств Харкова. На місці працюють фахівці відповідних служб».

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Теги: Харків окупанти армія будинок Олег Синєгубов росіяни

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