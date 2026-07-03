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Росіяни атакували автозаправні станції на Сумщині, є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни атакували автозаправні станції на Сумщині, є постраждалі
У Сумах росіяни двічі атакували автозаправну станцію
фото: Артем Кобзар/Telegram

Усі наслідки атак з’ясовуються

Російська терористична армія від ночі чотири рази атакувала автозаправні станції на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За даними влади, у Недригайлівській громаді постраждала жінка. У Сумській громаді – щонайменше троє цивільних.

Зокрема, у Сумах росіяни двічі атакували автозаправну станцію. За попередньою інформацією, повторний удар був завданий реактивним БпЛА. Усі наслідки атак з’ясовуються.

«Під час загроз ворожих ударів по території автозаправних станцій дотримуйтеся правил безпеки, виконуйте вказівки персоналу та служб», – наголосив Григоров.

Зауважимо, що у прифронтовій Сумській області напрацювали спеціальний механізм для стабільного забезпечення регіону нафтопродуктами в умовах постійних ворожих ударів. Одним із ключових рішень стало спрощення бюрократичних процедур для оперативного розгортання тимчасових мобільних автозаправних станцій

Нагадаємо, у ніч на 3 липня російські безпілотники завдали удару по території Роменської громади Сумської області. Унаслідок атаки зафіксовано влучання у житловий будинок у приватному секторі.

За даними влади, загинули двоє жінок, літній чоловік і маленька дитина. Російський удар забрав життя дівчинки разом із мамою.

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Теги: війна Сумщина АЗС

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