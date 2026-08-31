ISW назвав напрямок, де Росія може готувати новий наступ

Окупанти перекидають інженерну техніку з Маріуполя в бік Гуляйполя та зводять бетонні укріплення

Російські війська можуть готуватися до майбутніх наступальних дій на Гуляйпільському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє «Главком».

За даними аналітиків, російські сили останнім часом дедалі активніше переміщують інженерну та іншу техніку з окупованого Маріуполя у напрямку Гуляйполя. Паралельно окупанти будують бетонні фортифікаційні споруди вздовж лінії Гуляйполе – Пологи. Про це ISW повідомив із посиланням на керівника українського Центру вивчення окупації, колишнього радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. За його інформацією, для будівництва укріплень росіяни використовують значну кількість інженерної та іншої техніки.

В ISW зазначають, що такі дії можуть свідчити про підготовку Росії до наступальних операцій у найближчій перспективі. Водночас безпосередньо 29–30 серпня російські війська продовжували атакувати на Гуляйпільському напрямку, але підтвердженого просування там не мали. Окупанти одночасно продовжують наступальні дії та облаштовують нові фортифікації на цьому напрямку. Переміщення інженерної техніки та будівництво бетонних укріплень можуть бути частиною підготовки до зміни характеру бойових дій у районі Гуляйполя.

Гуляйпільський напрямок має важливе значення для російських планів на півдні України. У звіті ISW зазначається, що одним із завдань російських військ на південній осі є утримання позицій у цьому районі та просування в межах дальності ствольної артилерії до Запоріжжя.

Водночас наразі немає підтверджень, що Росія вже ухвалила рішення про початок нового масштабного наступу саме на Гуляйпільському напрямку. ISW говорить про можливу підготовку до майбутніх наступальних дій на тлі зафіксованого переміщення техніки та будівництва укріплень.

Російські війська також продовжують обмежені наступальні дії на заході Запорізької області, однак за останні два дні підтвердженого просування там не зафіксовано. Варто нагадати, що росія виявилася нездатною впоратися з паливною кризою, що виникла на внутрішньому ринку внаслідок ударів Сил оборони України по російській нафтовій інфраструктурі.