Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW назвав напрямок, де Росія може готувати новий наступ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
ISW назвав напрямок, де Росія може готувати новий наступ
Паралельно окупанти будують бетонні фортифікаційні споруди вздовж лінії можливого наступу
фото: AP

Окупанти перекидають інженерну техніку з Маріуполя в бік Гуляйполя та зводять бетонні укріплення

Російські війська можуть готуватися до майбутніх наступальних дій на Гуляйпільському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє «Главком».

За даними аналітиків, російські сили останнім часом дедалі активніше переміщують інженерну та іншу техніку з окупованого Маріуполя у напрямку Гуляйполя. Паралельно окупанти будують бетонні фортифікаційні споруди вздовж лінії Гуляйполе – Пологи. Про це ISW повідомив із посиланням на керівника українського Центру вивчення окупації, колишнього радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. За його інформацією, для будівництва укріплень росіяни використовують значну кількість інженерної та іншої техніки.

В ISW зазначають, що такі дії можуть свідчити про підготовку Росії до наступальних операцій у найближчій перспективі. Водночас безпосередньо 29–30 серпня російські війська продовжували атакувати на Гуляйпільському напрямку, але підтвердженого просування там не мали. Окупанти одночасно продовжують наступальні дії та облаштовують нові фортифікації на цьому напрямку. Переміщення інженерної техніки та будівництво бетонних укріплень можуть бути частиною підготовки до зміни характеру бойових дій у районі Гуляйполя.

Гуляйпільський напрямок має важливе значення для російських планів на півдні України. У звіті ISW зазначається, що одним із завдань російських військ на південній осі є утримання позицій у цьому районі та просування в межах дальності ствольної артилерії до Запоріжжя.

Водночас наразі немає підтверджень, що Росія вже ухвалила рішення про початок нового масштабного наступу саме на Гуляйпільському напрямку. ISW говорить про можливу підготовку до майбутніх наступальних дій на тлі зафіксованого переміщення техніки та будівництва укріплень.

Російські війська також продовжують обмежені наступальні дії на заході Запорізької області, однак за останні два дні підтвердженого просування там не зафіксовано. Варто нагадати, що росія виявилася нездатною впоратися з паливною кризою, що виникла на внутрішньому ринку внаслідок ударів Сил оборони України по російській нафтовій інфраструктурі. 

Читайте також:

Теги: війна ISW Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівля бізнес-центру спалахнула
РФ вдарила по бізнес-центру в Лозовій на Харківщині: поранено 10 людей
26 серпня, 18:20
Російський Ozon потрапив під удар після Wildberries
Дрони пробили «озонову діру». Історія бізнесу, на який поклали лапу кремлівські олігархи Війна і бізнес
25 серпня, 21:00
Поховання зафіксовані у дворах житлових будинків
У Дружківці, до якої наближається фронт, у дворах будинків з’являються поховання (фото)
25 серпня, 20:15
Раніше він уже обмежував використання Starlink у військових операціях України
Україна просить Маска допомогти бити по ракетних установках РФ – Financial Times
21 серпня, 10:35
Польща зазначила, що вжиті заходи мають превентивний характер
Польща підіймала авіацію через атаку РФ на Україну
20 серпня, 08:07
ЗСУ змогли досягти досить значних тактичних результатів на низці ділянок
Ситуація на сході ускладнюється. Що відбувається на фронті
17 серпня, 10:50
Ольга Полякова не потрапила до Нацвібору на Євробачення 2026
«Суспільне» відповіло на лист Полякової про зміну правил Нацвідбору на Євробачення
7 серпня, 18:40
Джамала розповіла, як із сином пережила обстріл столиці в ніч на 5 серпня
«Не відвертайтеся». Джамала звернулася по допомогу після атаки на Київ
6 серпня, 13:07
Омський НПЗ розташований за 2, 5 тис. км від кордону з Україною
Нова тактика України поставила під загрозу експорт нафти РФ – Bloomberg
4 серпня, 07:50

Події в Україні

ISW назвав напрямок, де Росія може готувати новий наступ
ISW назвав напрямок, де Росія може готувати новий наступ
Окупанти знищили склад «Нової пошти» в Одесі – ЗМІ
Окупанти знищили склад «Нової пошти» в Одесі – ЗМІ
Запорізька область: окупанти вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу (фото)
Запорізька область: окупанти вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу (фото)
Росіяни вночі атакували Україну ракетою та дронами: є влучання
Росіяни вночі атакували Україну ракетою та дронами: є влучання
Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року
Окупанти зруйнували під’їзд багатоповерхівки у Слов’янську: є постраждалі
Окупанти зруйнували під’їзд багатоповерхівки у Слов’янську: є постраждалі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
82K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
75K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
53K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Вчора, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
29 серпня, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
29 серпня, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua