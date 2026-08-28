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У Вишневому окупанти пошкодили Fozzy: гіпермаркет зупинив роботу (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Вишневому окупанти пошкодили Fozzy: гіпермаркет зупинив роботу (фото)
Масштаб пошкоджень оцінюється
фото: Fozzy Cash&Carry/Facebook

Унаслідок атаки люди не постраждали

На Київщині внаслідок російського удару пошкоджено гіпермаркет Fozzy у Вишневому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Компанія наголосила, що внаслідок атаки люди не постраждали.

У Вишневому окупанти пошкодили Fozzy: гіпермаркет зупинив роботу (фото) фото 1
фото: Fozzy Cash&Carry/Facebook

«Наразі на місці працюють рятувальники та триває ліквідація наслідків атаки. Щиро дякуємо працівникам ДСНС та всім службам за мужність і невпинну роботу! Масштаб пошкоджень оцінюється. Гіпермаркет не працює. Бережіть себе та своїх близьких», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські атаки суттєво пошкодили складську та виробничу інфраструктуру Fozzy Group, яка об’єднує мережі «Сільпо», «Фора», Thrash! Траш! та Fozzy. Через масштаб втрат компанія вирішила скоротити частину витрат. Вона призупинила найм на відкриті вакансії, скасувала запланований на осінь перегляд зарплат і преміювання за третій та четвертий квартали.

До слова, російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування. За словами міністра аграрної політики, через руйнування складів і логістичних центрів торговельним мережам доведеться перебудовувати систему постачання.

Раніше експерти попереджали, що через російські удари по складах і логістичних центрах з українських магазинів можуть тимчасово зникати окремі товари. Найбільші ризики стосуються продукції, яка швидко псується або потребує спеціальних умов зберігання: м'яса, риби та морепродуктів, молочної продукції, свіжих овочів і фруктів.

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Теги: війна Київщина

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