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Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Місцеві пабліки повідомляли про сильну пожежу після вибуху в Керчі
фото: Кримський вітер (ілюстративне)

Уночі окупанти перекривали Кримський міст

У ніч на 16 серпня росіяни атакували Київ БпЛА. У кількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. У лікарні помер пілот російського Ту-22М3, який впав у Іркутській області РФ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 серпня, щоб ви були в курсі подій. 

Вибухи у Києві

Уночі під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. У Києві працювали сили ППО.

«Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» – написав міський голова Віталій Кличко.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, Росія намагалася завдати удару по Києву, запустивши безпілотники з Курської області. Завдяки роботі сил ППО вдалося уникнути руйнувань і постраждалих у столиці.

Атака на Крим

У ніч на 16 серпня у кількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто нібито атакували ударні дрони. За його словами сили ППО відбили атаку та нібито збили три БПЛА.

Окрім цього вибухи пролунали в Керчі. Окупанти повідомили про перекриття Кримського моста.

Також місцеві пабліки повідомляли про сильну пожежу після вибуху в Керчі. Невідомо, чи вона пов'язана із вибухами, але поруч з місцем загоряння розташовані морський порт та судноремонтний завод.

Також сирена й постріли пролунали в Феодосії, повідомлялося про вибухи та стрільбу і в Чорноморському. 

США хочуть, щоб ЗСУ атакували далекобійною зброєю Крим замість Курщини

Сполучені Штати, як і раніше, не хочуть дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю, надану США, в Курській області. Про це пише CNN.

За словами кількох офіційних осіб, причина не в ризику ескалації, а в тому, що у США обмежений запас ракет великої дальності Atacms для постачання Україні.

У зв'язку з цим Вашингтон вважає, що ці ракети краще використовувати для продовження атак по тимчасово окупованому Криму.

Помер один із пілотів літака Ту-22М3, що впав у РФ

У лікарні помер пілот російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, який впав у Іркутській області РФ. Про це повідомив губернатор регіону Ігор Кобзєв.

За його інформацією, інші льотчики, які катапультувалися, мають травми різного ступеня тяжкості. Їх усіх госпіталізували.

Він розповів, що роботи на місці аварії тривали всю ніч, а екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки на місці падіння бомбардувальника.

У Європі зафіксовано перший випадок нового штаму мавпячої віспи

У Швеції виявили перший за межами Африки випадок штаму мавпячої віспи під назвою Clade I, який вважається заразнішим та смертоноснішим за попередній варіант.

Очільниця шведського Агентства громадської охорони здоров’я Олівія Вігзелл розповіла, що людина інфікувалася під час перебування у частині Африки, де фіксується великий спалах Clade I.

«Те, що хворий на віспу пацієнт лікується у Швеції, не означає ризику для населення загалом», – додала очільниця шведського Агентства громадської охорони здоров’я

Вігзелл також зазначила, що незабаром посадовці дадуть оновлену оцінку епідеміологічної ситуації.

Теги: Крим росіяни пілот місто окупанти росія

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