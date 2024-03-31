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Генерал Годжес пояснив, чому РФ не здатна реалізувати свої переваги на фронті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Генерал Годжес пояснив, чому РФ не здатна реалізувати свої переваги на фронті
Бен Годжес оцінив, наскільки реальні переваги Росії на фронті
фото: AP

Годжес висловив сумнів в здатності Росії виконати свої плани зі створення нових підрозділів.

Незважаючи на кількісну перевагу у військових та боєприпасах, Росія не здатна її повноцінно реалізувати. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал Бен Годжес у подкасті Silicon Curtain, пише «Голос Америки».

Росія використовує в рази більше артилерійських снарядів і, згідно з оцінками Британської розвідки, Кремль, ймовірно, вербує 30 000 нових військових на місяць.

Оглядачі багато говорять про нестачу боєприпасів в Україні, втрати серед військових, втрату Авдіївки, але на так часто чути про «справжні проблеми», які Росія має зі своїм військом. За словами Годжеса, росіяни не здатні повною мірою використати цю перевагу.

«Авдіївка впала 5 тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатись, бо не мають спроможності», – зазначив генерал.

Крім того, Росія втратила багато досвідчених офіцерів та сержантів, тому немає здатності експлуатувати перевагу в запасах артилерійських снарядів.

«Війна – це не лише про математику і хто має більше людей – ми програли у В'єтнамі і в Афганістані», – каже Годжес про США.

Також він висловив сумнів в здатності Росії виконати свої плани зі створення нових підрозділів.

«Вони втратили так багато людей. В них немає можливості навчити нові 300 000. Вони оголошують, що створили дві нові армії – це брехня. Вони це оголосили, але їх не існує і точно вони ще не є боєздатними формуваннями», – додає генерал.

Він також зазначив, що українці значно більш вмотивовані, ніж росіяни. Українці захищають свою Батьківщину, знають місцевість краще, ніж будь-хто, а росіяни – окупанти та загарбники. 

Нагадаємо, армія Росії впродовж наступних трьох-чотирьох місяців не здатна наростити достатній потенціал для того, щоб здійснити широкомасштабний наступ на позиції Збройних сил України. Таку думку висловив ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан в етері «Еспресо».

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Теги: армія війна наступ росіяни

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