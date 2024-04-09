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Розвідка пояснила, що чекатиме ЗСУ на фронті впродовж найближчих місяців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка пояснила, що чекатиме ЗСУ на фронті впродовж найближчих місяців
ЗСУ продовжують стримувати навали росіян
фото: Facebook/Генштаб

Розвідка наголошує, найближчі місяці на лінії зіткнення будуть непростими

Найближчими місяцями ситуація на фронті буде непростою. Українські захисники продовжують стримувати навали росіян. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Розвідник зазначив, що військові дії відбуваються по всій лінії фронту, але «окремим напрямком стоїть схід, Донецька та Луганська області». Там спроби наступу росіян мають особливо активний характер.

«Найближчі місяці будуть непрості. Ми зараз це спостерігаємо наживо, як наші захисники стримують чергові навали, у тому числі на сході, від російських окупантів. І ситуація по Часовому Яру та на інших ділянках – це все видно в живому режимі», – наголосив Юсов.

Нагадаємо, в українських системах протиповітряної оборони почали закінчуватися ракети для відбиття російських атак через відсутність допомоги Україні від США. Деякі російські винищувачі можуть літати набагато ближче до лінії фронту та атакувати ракетами малої дальності, а не 25-мильними планерними бомбами.

Як повідомлялося, військові блогери відзначили відмінність реальності на полі бою від розповсюджуваної в російському інформаційному просторі.

До слова, триває 776-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: війна ЗСУ окупанти фронт

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