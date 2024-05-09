Російські загарбники зруйнували дві ГЕС

Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів

Унаслідок російської атаки по території України 8 травня, дві гідроелектростанції виведено з експлуатації. Про це повідомляє пресслужба «Укргідроенерго».

«8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики.

Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів.

На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів», – йдеться у повідомленні.

Також в «Укргідроенерго» заявили, що нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня Росія обстріляла три теплоелектростанції ДТЕК. Про це повідомила пресслужба компанії. Серйозного пошкодження зазнало обладнання.

Як повідомлялося, у ніч на 8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у шести областях.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.