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Російські загарбники зруйнували дві ГЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські загарбники зруйнували дві ГЕС
Російські обстріли завдали значних уражень обʼєктам гідроенергетики
фото: пресслужба «Укргідроенерго»

Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів

Унаслідок російської атаки по території України 8 травня, дві гідроелектростанції виведено з експлуатації. Про це повідомляє пресслужба «Укргідроенерго».

«8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики.
Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів.
На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів», – йдеться у повідомленні.

Також в «Укргідроенерго» заявили, що нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня Росія обстріляла три теплоелектростанції ДТЕК. Про це повідомила пресслужба компанії.  Серйозного пошкодження зазнало обладнання.

Як повідомлялося, у ніч на 8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у шести областях.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

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Теги: енергетика

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