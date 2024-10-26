Втрати ворога станом на 26 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1690 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 26 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 26 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 26 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 687600 (+1690) осіб,
- танків ‒ 9109 (+12) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 18332 (+45) од.,
- артилерійських систем – 19782 (+29) од.,
- РСЗВ – 1240 (+2) од.,
- засоби ППО ‒ 984 (+2) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 329(+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17726 (+56),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27460 (+95) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3541 (+6).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 26 жовтня
- У Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, який є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 13 суден, з них п'ять рухались із протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 976-й день повномасштабної війни в Україні.
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