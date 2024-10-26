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Втрати ворога станом на 26 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 26 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 976-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1690 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 26 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 26 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 26 жовтня втратила

  • особового складу ‒ близько 687600 (+1690) осіб,
  • танків ‒ 9109 (+12) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 18332 (+45) од.,
  • артилерійських систем – 19782 (+29) од.,
  • РСЗВ – 1240 (+2) од.,
  • засоби ППО ‒ 984 (+2) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329(+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17726 (+56),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27460 (+95) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3541 (+6).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 26 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 26 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 26 жовтня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, який є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 13 суден, з них п'ять рухались із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 26 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 26 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 976-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт втрати ворог

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