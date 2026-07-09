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Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Затишка – DeepState

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Затишка – DeepState
Костянтинівка – одне з ключових міст Донецької області, за яке точаться затяжні бої вже тривалий час
фото з відкритих джерел

Обидва напрямки Генштаб відносить до найгарячіших ділянок фронту

Аналітики моніторингового проєкту DeepState оновили інтерактивну карту бойових дій, зафіксувавши нові зміни лінії фронту. За їхніми даними, російські війська просунулися одразу на двох напрямках Донеччини.

«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Затишка», – йдеться у повідомленні аналітиків.

Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Затишка – DeepState фото 1
карта: DeepState

Ідеться про два різні відтинки фронту. Костянтинівка – одне з ключових міст Донецької області, за яке точаться затяжні бої вже кілька місяців поспіль. Затишок – населений пункт на Покровському напрямку, який ворог регулярно намагається штурмувати в межах спроб оточити Покровськ і Мирноград.

Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Затишка – DeepState фото 2
карта: DeepState

Обидва напрямки й за оперативними даними Генштабу ЗСУ лишаються серед найгарячіших ділянок фронту. За минулу добу на Костянтинівському напрямку зафіксовано 29 атак – загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямку Степанівки та Олександро-Шультиного. На Покровському напрямку зафіксовано найбільшу кількість штурмових дій на фронті – українські захисники відбили 38 атак у районах Покровська, Торецького, Білицького та інших населених пунктів.

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), весняно-літній наступ російських військ у 2026 році загалом не приніс їм значних оперативних успіхів, хоча в червні окупанти домоглися й продовжують домагатися тактичних просувань саме в районі Костянтинівки. Наприкінці червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що кількість напрямків, де росіяни ведуть активні наступальні дії, скоротилася із 13 до семи – однак Костянтинівський і Покровський залишаються серед найактивніших.

На Покровському напрямку за добу, за даними Генштабу, ліквідовано 54 окупанти та ще 11 поранено, знищено одиницю автомобільної техніки й мотоцикл, пошкоджено спецтехніку та 22 укриття особового складу, а також знищено чи подавлено 151 безпілотний літальний апарат різних типів.

Нагадаємо, за оновленою оперативною інформацією Генштабу, 9 липня на фронті відбулося 233 бойових зіткнення. З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів із застосуванням 167 керованих авіаційних бомб, а також залучив для ураження 6282 дрони-камікадзе та здійснив 2239 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Українські захисники продовжують стримувати наступ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці: лише за минулу добу, за даними Генштабу, знищено 1310 російських військових, а загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 414 820 осіб

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Теги: Костянтинівка Олександр Сирський росіяни наступ ворог втрати мотоцикл укриття Генштаб окупанти Покровськ

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