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Розвідка Британії назвала причину сповільнення темпів «спецоперації»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка Британії назвала причину сповільнення темпів «спецоперації»
Міноборони Британії заявляє про погану військову ефективність РФ
фото ілюстративне

Наступ Росії зупинився через запеклий український опір

24 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія навмисно уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю зменшити жертви серед цивільного населення. Міноборони Великої Британії заявляє, що це дезінформація.

«Наступ Росії зупинився через погану військову ефективність РФ та запеклий український опір. За наказом Шойгу війська, які діють в Україні, неодноразово зривалися з планових оперативних термінів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цілком ймовірно, що Шойгу та президент Путін звільнили щонайменше шістьох генералів за недостатньо швидке просування.

«У той день, коли Шойгу виступав, російська балістична ракета малої дальності СС-26 «Іскандер» влучила в поїзд у місті Чаплине, вбивши щонайменше двох дітей. Це підкреслює готовність Росії завдати побічної шкоди, коли вона вважає, що ракетні або артилерійські удари мають військову перевагу», – додають у розвідці.

Розвідка Британії назвала причину сповільнення темпів «спецоперації» фото 1

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – шести та 11 років. Серед загиблих та постраждалих є залізничники.

Теги: росія окупанти війна

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