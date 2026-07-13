Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Лікував чи катував? З'явилися моторошні подробиці про медика російської колонії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Лікував чи катував? З'явилися моторошні подробиці про медика російської колонії
Оприлюднено дані двох росіян, які причетні до катувань українських військовополонених
колаж: ГУР

Працівник медчастини разом зі спільником знущався з українських полонених, відмовляв їм у лікуванні та змушував погодитися на громадянство РФ

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру двом росіянам, яких слідство вважає причетними до систематичних катувань українських військовополонених і цивільних у виправній колонії №7 селища Пакіно Володимирської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Серед підозрюваних – працівник медичної частини колонії, який, за даними слідства, використовував свій професійний статус для знущань із бранців.

Фігурантами справи є працівник медичної частини установи В'ячеслав Черданцев, відомий серед полонених під прізвиськом «Коновал», та російський ув'язнений Ярослав Кирилов на прізвисько «Ярик», якого адміністрація колонії залучила до протиправних дій.

За даними слідства, для обох підозрюваних побиття, сексуалізоване насильство, психологічний тиск та медичний садизм стали системним інструментом придушення волі українських військовополонених і цивільних.

Правоохоронці встановили, що Черданцев використовував свій професійний статус не для лікування, а для того, щоб зламати українців, принизити їхню гідність та змусити погодитися на отримання громадянства РФ або дати завідомо неправдиві свідчення.

За інформацією Офісу Генерального прокурора, хворим полоненим демонстративно відмовляли у ліках та створювали умови для навмисного загострення хвороб. Людей роздягали, тримали в холоді та спеціально поміщали разом із хворими, щоб сприяти поширенню інфекцій.

Слідство також встановило, що Ярослав Кирилов катував українських полонених заради підвищення власного статусу в тюремній ієрархії. Будь-які прохання про медичну допомогу або спроби відмовитися виконувати вимоги каралися новими приниженнями та насильством.

У прокуратурі зазначають, що знущання відбувалися відкрито – як у камерах, так і в медичній частині колонії – на очах в інших полонених.

На підставі зібраних доказів прокурори повідомили обом росіянам про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням, а також в інших порушеннях законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України).

У правоохоронному відомстві наголошують, що насильство щодо українських полонених є складовою державної політики РФ, спрямованої на знищення української ідентичності. За даними слідства, катування використовуються як інструмент управління людьми.

Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомило про встановлення двох російських воєнних злочинців, причетних до катувань українських військовополонених у колонії №7.

Читайте також:

Теги: полон росія прокурор Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пєсков заявив, що Росія «ніколи не розпочне Третю світову війну»
Кремль назвав головну умову для завершення війни
11 липня, 15:20
Дим піднімається над центром міста після російської атаки на Київ 2 липня
NYT: Смертельні атаки Росії на Україну нагадують Європі про її вразливість
3 липня, 04:21
Генштаб підтвердив знищення об'єкта військового зв'язку РФ
Росія втратила три мости після нових ударів Сил оборони
29 червня, 17:26
РФ завдала 1050 ударів по Запорізькій області
Росіяни завдали понад тисячу ударів по Запорізькій області
23 червня, 07:38
Ексочільнику Мінкульту Ростиславу Карандєєву повідомили про підозру через виїзд чоловіків
Гастролі виявилися схемою. Ексочільник Мінкульту Карандєєв отримав підозру
20 червня, 12:06
Що означає можливий мир США та Ірану для України та РФ
Мир США та Ірану: хороші чи погані новини для України?
20 червня, 07:15
У березні цьогоріч лише з Google Play VPN-сервіси завантажили у 14 разів більше, ніж рік тому
Два телефони і VPN: як росіяни обходять цифрову залізну завісу
16 червня, 00:47
У березні прокремлівський блогер Ілля Ремесло публічно закликав Путіна піти у відставку
Депутат Держдуми РФ закликав Путіна припинити війну
14 червня, 07:41
Російські найманці вбивають мирне населення Малі
Reuters: Жорстокість найманців РФ спровокувала масовий приплив людей до лав «Аль-Каїди»
14 червня, 02:59

Соціум

ЄС покарав компанії, які допомагали Кремлю стежити за людьми
ЄС покарав компанії, які допомагали Кремлю стежити за людьми
Лікував чи катував? З'явилися моторошні подробиці про медика російської колонії
Лікував чи катував? З'явилися моторошні подробиці про медика російської колонії
Росія знову полізла до Вірменії? ЄС розпочав операцію з підтримки безпеки Єревану
Росія знову полізла до Вірменії? ЄС розпочав операцію з підтримки безпеки Єревану
Євросоюз змінює правила надання тимчасового захисту українцям: хто не зможе отримати допомогу
Євросоюз змінює правила надання тимчасового захисту українцям: хто не зможе отримати допомогу
Паливна криза в Росії набирає обертів: російська армія ризикує залишитися без «гуманітарки»
Паливна криза в Росії набирає обертів: російська армія ризикує залишитися без «гуманітарки»
Російське суспільство очікує катастрофи: командир РДК розповів про настрої
Російське суспільство очікує катастрофи: командир РДК розповів про настрої

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
104K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
91K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
89K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua