Лікував чи катував? З'явилися моторошні подробиці про медика російської колонії

Оприлюднено дані двох росіян, які причетні до катувань українських військовополонених

Працівник медчастини разом зі спільником знущався з українських полонених, відмовляв їм у лікуванні та змушував погодитися на громадянство РФ

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру двом росіянам, яких слідство вважає причетними до систематичних катувань українських військовополонених і цивільних у виправній колонії №7 селища Пакіно Володимирської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Серед підозрюваних – працівник медичної частини колонії, який, за даними слідства, використовував свій професійний статус для знущань із бранців.

⚖️ Офіс Генпрокурора повідомив про підозру медику російської колонії та його спільнику за систематичні знущання над українськими полоненими



Йдеться про працівників виправної колонії №7 селища Пакіно Володимирської області РФ. pic.twitter.com/D06F8OnraN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 13, 2026

Фігурантами справи є працівник медичної частини установи В'ячеслав Черданцев, відомий серед полонених під прізвиськом «Коновал», та російський ув'язнений Ярослав Кирилов на прізвисько «Ярик», якого адміністрація колонії залучила до протиправних дій.

За даними слідства, для обох підозрюваних побиття, сексуалізоване насильство, психологічний тиск та медичний садизм стали системним інструментом придушення волі українських військовополонених і цивільних.

Правоохоронці встановили, що Черданцев використовував свій професійний статус не для лікування, а для того, щоб зламати українців, принизити їхню гідність та змусити погодитися на отримання громадянства РФ або дати завідомо неправдиві свідчення.

За інформацією Офісу Генерального прокурора, хворим полоненим демонстративно відмовляли у ліках та створювали умови для навмисного загострення хвороб. Людей роздягали, тримали в холоді та спеціально поміщали разом із хворими, щоб сприяти поширенню інфекцій.

Слідство також встановило, що Ярослав Кирилов катував українських полонених заради підвищення власного статусу в тюремній ієрархії. Будь-які прохання про медичну допомогу або спроби відмовитися виконувати вимоги каралися новими приниженнями та насильством.

У прокуратурі зазначають, що знущання відбувалися відкрито – як у камерах, так і в медичній частині колонії – на очах в інших полонених.

На підставі зібраних доказів прокурори повідомили обом росіянам про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням, а також в інших порушеннях законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України).

У правоохоронному відомстві наголошують, що насильство щодо українських полонених є складовою державної політики РФ, спрямованої на знищення української ідентичності. За даними слідства, катування використовуються як інструмент управління людьми.

Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомило про встановлення двох російських воєнних злочинців, причетних до катувань українських військовополонених у колонії №7.