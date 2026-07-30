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Російська атака забрала життя енергетика на Дніпропетровщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Російська атака забрала життя енергетика на Дніпропетровщині
Цієї ночі ворог атакував Дніпропетровщину
колаж: glavcom.ua

П'ять областей наразі залишаються без електропостачання тимчасово

Унаслідок нічної російської атаки на Дніпропетровську область загинув енергетик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство енергетики.

У Міненерго також повідомили, що через бойові дії та обстріли енергооб'єктів без електропостачання тимчасово залишаються споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській та Черкаській областях.

Найскладніша ситуація наразі на Сумщині, де після російської атаки знеструмлено велику кількість споживачів у Сумах та прилеглих громадах.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. У міністерстві зазначили, що станом на сьогодні застосування графіків обмеження електропостачання не прогнозується.

Варто зазначити, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти». Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинула багатодітна родина.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Відомо про постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.

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Теги: Дніпропетровщина Міненерго енергетика

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