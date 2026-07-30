Російська атака забрала життя енергетика на Дніпропетровщині
П'ять областей наразі залишаються без електропостачання тимчасово
Унаслідок нічної російської атаки на Дніпропетровську область загинув енергетик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство енергетики.
У Міненерго також повідомили, що через бойові дії та обстріли енергооб'єктів без електропостачання тимчасово залишаються споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській та Черкаській областях.
Найскладніша ситуація наразі на Сумщині, де після російської атаки знеструмлено велику кількість споживачів у Сумах та прилеглих громадах.
Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. У міністерстві зазначили, що станом на сьогодні застосування графіків обмеження електропостачання не прогнозується.
Варто зазначити, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.
У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти». Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинула багатодітна родина.
Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Відомо про постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.
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