На деяких ділянках у Голосіївському районі Києва частково обмежиться рух транспорту

7–9 серпня з 08:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту лівою смугою на ділянці Столичного шосе в напрямку міста

Обмеження руху транспорту пов’язані з виконанням робіт із заливки тріщин

6-9 серпня на деяких ділянках у Голосіївському районі частково обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомляє Київська міська рада.

Обмеження діятимуть:

6 серпня з 08:00 до 17:00 на ділянці вул. Академіка Заболотного від вул. Квітучої до вул. Пирогівський шлях можливе короткочасне обмеження руху.

7-9 серпня з 08:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту лівою смугою на ділянці Столичного шосе в напрямку міста.

Обмеження пов’язані з виконанням робіт із заливки тріщин.

Нагадаємо, що у Києві виявили небезпечного шкідника дерев – вузькозлатку ясеневу смарагдову. У зв'язку з цим у столиці вирішили ввести карантин.