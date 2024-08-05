На деяких ділянках у Голосіївському районі Києва частково обмежиться рух транспорту
Обмеження руху транспорту пов’язані з виконанням робіт із заливки тріщин
6-9 серпня на деяких ділянках у Голосіївському районі частково обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомляє Київська міська рада.
Обмеження діятимуть:
- 6 серпня з 08:00 до 17:00 на ділянці вул. Академіка Заболотного від вул. Квітучої до вул. Пирогівський шлях можливе короткочасне обмеження руху.
- 7-9 серпня з 08:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту лівою смугою на ділянці Столичного шосе в напрямку міста.
Обмеження пов’язані з виконанням робіт із заливки тріщин.
Нагадаємо, що у Києві виявили небезпечного шкідника дерев – вузькозлатку ясеневу смарагдову. У зв'язку з цим у столиці вирішили ввести карантин.
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