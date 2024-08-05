Головна Київ Новини
search button user button menu button

На деяких ділянках у Голосіївському районі Києва частково обмежиться рух транспорту

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На деяких ділянках у Голосіївському районі Києва частково обмежиться рух транспорту
7–9 серпня з 08:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту лівою смугою на ділянці Столичного шосе в напрямку міста
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обмеження руху транспорту пов’язані з виконанням робіт із заливки тріщин

6-9 серпня на деяких ділянках у Голосіївському районі частково обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомляє Київська міська рада.

Обмеження діятимуть:

  • 6 серпня з 08:00 до 17:00 на ділянці вул. Академіка Заболотного від вул. Квітучої до вул. Пирогівський шлях можливе короткочасне обмеження руху.
  • 7-9 серпня з 08:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту лівою смугою на ділянці Столичного шосе в напрямку міста.

Обмеження пов’язані з виконанням робіт із заливки тріщин.

Нагадаємо, що у Києві виявили небезпечного шкідника дерев – вузькозлатку ясеневу смарагдову. У зв'язку з цим у столиці вирішили ввести карантин.

Читайте також: На Хрещатику відреставрують фасад знакового будинку (фото)
Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сова – символ Воєнної розвідки України
У Київському зоопарку житимуть «штатні» сови української розвідки (фото)
2 серпня, 11:58
Міст Патона у Києві перебуває в аварійному стані
КМДА закликає уряд терміново реставрувати міст Патона
1 серпня, 18:49
8 липня РФ завдала ракетного удару по столичній дитячій лікарні «Охматдит»
Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: обрано одну з найдорожчих фірм
1 серпня, 15:54
Погодження від інституту підрядник намагався отримати вже після проведення зварювальних робіт
Герб на «Батьківщині-матері» під загрозою: директор інституту Патона назвав причину
1 серпня, 13:31
Уламки ракети транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення
У Києві водолази-сапери виявили залишки російської ракети Х-101 (фото)
1 серпня, 12:43
У Київській області вночі після падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок
Стали відомі нові деталі масованої атаки РФ на Київ (фото)
31 липня, 10:11
Річку Либідь – у колектор, заповідний Китаїв – забудувати. Слова і діла столичних депутатів
Річку Либідь – у колектор, заповідний Китаїв – забудувати. Слова і діла столичних депутатів Мегаполіс
15 липня, 14:05
Наслідки ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня 2024 року
Ракетний удар по «Охматдиту» – виклик Україні, Заходу, людяності
9 липня, 15:28
У Києві зруйновано корпус «Охматдиту» через російську ракетну атаку
Що коять росіяни? Розгадка проста
8 липня, 15:00

Новини

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку
У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку
На деяких ділянках у Голосіївському районі Києва частково обмежиться рух транспорту
На деяких ділянках у Голосіївському районі Києва частково обмежиться рух транспорту
Герб на «Батьківщині-матері» почав ржавіти: коментар Мінкульту
Герб на «Батьківщині-матері» почав ржавіти: коментар Мінкульту
Міністерство охорони здоров'я скасує скандальні тендери для «Охматдиту» на 14 млн грн
Міністерство охорони здоров'я скасує скандальні тендери для «Охматдиту» на 14 млн грн
Обрив тролея в Києві: Держпраці жодного разу не перевіряла атракціон
Обрив тролея в Києві: Держпраці жодного разу не перевіряла атракціон
Культурний Київ. Афіша мистецьких подій із 5 до 11 серпня
Культурний Київ. Афіша мистецьких подій із 5 до 11 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Скандальна російська легкоатлетка відреагувала на слова Магучіх про «вирвані патли»
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
21K
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
11K
У тендері на будівництво головного військового цвинтаря виринули фігуранти справи НАБУ
9103
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua