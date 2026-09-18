Міноборони РФ зробило цинічну заяву після нічного удару по Україні

Російське відомство заявило, що нібито уразило логістичний центр «Нової пошти» дронами «Герань»

Міністерство оборони Росії після атаки на Україну в ніч проти 18 вересня цинічно прокоментувало удар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російське відомство.

Російська сторона заявила про нібито ураження кількох цілей.

«Сьогодні вночі збройні сили Російської Федерації завдали ударів безпілотними літальними апаратами по портах України та суднах, а також по логістичних центрах, задіяних в інтересах ЗСУ. У результаті удару було уражено в Одеській області: у порту Чорноморськ – морське судно типу «суховантаж», яке доставило вантажі військового призначення; логістичний центр «Нова пошта» (за 6 км на північний захід від Одеси), який використовується для зберігання та розподілу військових вантажів, що надходять до України з європейських країн», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, російське відомство заявило, що нібито уразило логістичний центр «Нової пошти» дронами «Герань».

Нагадаємо, 18 вересня ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини. За попередньою інформацією, постраждали три людини. Внаслідок влучань пошкоджено житловий сектор, підприємство, резервуари та складські приміщення.

До слова, на Житомирщині 18 вересня через російські удари загинули дві людини, ще дві – постраждали.