Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони РФ зробило цинічну заяву після нічного удару по Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони РФ зробило цинічну заяву після нічного удару по Україні
Уночі ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини
фото: Олег Кіпер/Telegram

Російське відомство заявило, що нібито уразило логістичний центр «Нової пошти» дронами «Герань»

Міністерство оборони Росії після атаки на Україну в ніч проти 18 вересня цинічно прокоментувало удар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російське відомство.

Російська сторона заявила про нібито ураження кількох цілей.

«Сьогодні вночі збройні сили Російської Федерації завдали ударів безпілотними літальними апаратами по портах України та суднах, а також по логістичних центрах, задіяних в інтересах ЗСУ. У результаті удару було уражено в Одеській області: у порту Чорноморськ – морське судно типу «суховантаж», яке доставило вантажі військового призначення; логістичний центр «Нова пошта» (за 6 км на північний захід від Одеси), який використовується для зберігання та розподілу військових вантажів, що надходять до України з європейських країн», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, російське відомство заявило, що нібито уразило логістичний центр «Нової пошти» дронами «Герань».

Міноборони РФ зробило цинічну заяву після нічного удару по Україні фото 1

Нагадаємо, 18 вересня ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини. За попередньою інформацією, постраждали три людини. Внаслідок влучань пошкоджено житловий сектор, підприємство, резервуари та складські приміщення.

До слова, на Житомирщині 18 вересня через російські удари загинули дві людини, ще дві – постраждали.

Читайте також:

Теги: війна Міноборони РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Необхідність таких змін пов'язана з посиленням російських ударів по українській залізниці
Уряд готує нові правила для пасажирів потягів через тривалі тривоги
31 серпня, 09:28
Поховання зафіксовані у дворах житлових будинків
У Дружківці, до якої наближається фронт, у дворах будинків з’являються поховання (фото)
25 серпня, 20:15
Сікорський закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію
Сікорський закликав Європу відповісти на гібридну війну Росії
2 вересня, 15:32
Окремо президент повідомив про готовність України тимчасово утриматися від повітряних ударів по Москві
Зеленський повідомив про старт переговорів США і Росії та назвав наступні кроки
5 вересня, 18:02
Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа
Після атаки окупантів у Житомирі спалахнула величезна пожежа: місто накрив дим (фото)
5 вересня, 19:28
Настя Каменських, Анастасія Приходько та Світлана Лобода говорять російською мовою в публічному просторі
Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою
9 вересня, 16:03
Польський прем’єр також повідомив, що отримав від ЦРУ звіт щодо можливих подій найближчими місяцями
Польща готується до можливих атак РФ на прикордонні пункти – Туск
10 вересня, 20:16
Водночас виключення з військового обліку не варто плутати зі зняттям з обліку
У «Резерв+» з’явиться новий статус: кого виключатимуть з обліку автоматично
11 вересня, 19:39
Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами передачі інформації окупантам
СБУ затримала інформаторку РФ, яка готувала удар по центру Дніпра
14 вересня, 11:01

Події в Україні

Росіяни вдарили по поїзду на Харківщині: поранено пасажирів
Росіяни вдарили по поїзду на Харківщині: поранено пасажирів
Міноборони РФ зробило цинічну заяву після нічного удару по Україні
Міноборони РФ зробило цинічну заяву після нічного удару по Україні
На Житомирщині через атаку РФ загинули дві людини (фото)
На Житомирщині через атаку РФ загинули дві людини (фото)
ЗСУ зірвали план Росії з оточення ключових міст Донеччини – ISW
ЗСУ зірвали план Росії з оточення ключових міст Донеччини – ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2026 року
Удар по торгівельному центру у Запоріжжі: постраждала людина (фото)
Удар по торгівельному центру у Запоріжжі: постраждала людина (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
161K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2026
133K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
86K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua