Сутичка з ТЦК у Львові: Садовий зробив різку заяву

Мер Львова наголосив, що усі, хто порушив закон, мають понести відповідальність

Мер Львова Андрій Садовий засудив дії натовпу, який увечері 8 липня влаштував сутичку із військовими ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Те, що ми побачили вчора у Львові – дуже погано. Ще не діагноз, але вже симптом. 58 тисяч львівʼян і львівʼянок сьогодні на фронті. Кожного дня ми прощаємось з загиблими земляками. Місто віддає левову частку свого бюджету на підтримку Сил Оборони України. Ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади, але тінь кинула», – йдеться у повідомленні.

Садовий зауважив, що наразі Росія найбільше зацікавлена в тому, щоб українці почали воювати між собою, адже будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди.

«На четвертому році повномасштабної війни Україна залишається правовою державою. Події вчорашнього вечора повинні отримати належну правову оцінку. Усі, хто порушив закон, мають понести відповідальність. І давайте нарешті перестанемо називати військовослужбовців «працівниками ТЦК». Ми можемо дискутувати про роботу державних інституцій. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки – неприпустимо», – наголосив мер.

Також керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував сутичку у Львові. «Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові», – наголосив він.

Нагадаємо, ввечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт за участю працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і місцевих жителів.

Львівський обласний ТЦК та СП закликав громадян не піддаватися на ворожі провокації та не перешкоджати військовослужбовцям та поліції виконувати свої законні обовʼязки.