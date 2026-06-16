Садовий пояснив, чи можливе відкриття аеропорту у Львові під час війни

Андрій Садовий назвав ключові фактори відкриття аеропорту у Львові під час воєнного стану

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував можливість відновлення роботи Міжнародного аеропорту у місті. Міський голова в інтерв’ю Славі Дьоміну розповів, що впливає на рішення відкрити летовище, пише «Главком».

Стосовно можливості відновлення роботи Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького під час воєнного стану Садовий зазначив, що ключовим фактором залишається безпека пасажирів та авіакомпаній. За його словами, нині тривають дискусії щодо можливих механізмів забезпечення безпечних польотів.

«Йде дискусія, тому що є аеропорт в Москві, є у Санкт-Петербурзі, є аеропорт у Львові, є в Борисполі. Ви чули, щоб хтось атакував аеропорт в Москві чи Санкт-Петербурзі? Тому вони закривають. Якщо наші міжнародні партнери цей трек закрутять правильно... Це безпека людей у польоті – це особлива безпека, тому що це іноземці, це авіакомпанії, це страхування. Технічна опція – це один варіант, але насправді має бути на 100% вирішено питання безпеки», – висловився мер міста.

Водночас мер наголосив, що сучасні системи протиповітряної оборони та навіть близькість Львова до польського кордону не усувають загроз застосування Росією балістичних ракет. На його переконання, для відкриття авіасполучення необхідні не лише технічні рішення, а й міжнародні домовленості, які б гарантували безпеку цивільних рейсів.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий виступив із різкою критикою рішення Львівської обласної військової адміністрації, яке, за його словами, ставить під загрозу майбутнє львівського летовища. Йдеться про підписання меморандуму між Львівською обласною військовою адміністрацією, аеропортом та владою Сокільників про забудову прилеглих до аеропорту територій.

До слова, начальник Львівської ОВА Максим Козицький заявляв, що його здивувала позиція Львівської міської ради щодо підписання меморандуму між Сокільницькою територіальною громадою та державним підприємством «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького.