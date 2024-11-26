Двічі судимий за ухилення від мобілізації. Який вирок отримав мешканець Рівненщини?

Обвинувачений не визнає вини і стверджує, що має незадовільний стан здоров`я

Гощанський районний суд Рівненської області визнав винним місцевого безробітного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив чотири роки і чотири місяці позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи у квітні цього року ТЦК виписало «бойову» повістку обвинуваченому, який успішно пройшов медичну комісію з визначення ступеня придатності до військової служби. Однак військовозобов’язаний відмовився її брати, про що зробив письмову відмітку. У визначений день для відправки до військової частини чоловік не прибув.

У суді обвинувачений не визнав вини, повідомив, що має незадовільний стан здоров’я. Зауважив, що наразі лікується самостійно, медпрепарати купує за рецептами, які йому раніше виписувалися. Також додав: написав заяву про відмову від військової служби без будь-якого тиску з боку працівників ТЦК.

Феміда допитала працівників ТЦК і проаналізувала медичну документацію військовозобов’язаного. При цьому суд не побачив доказів, зокрема встановлення діагнозу обвинуваченому, який перешкоджав би проходженню військової служби. Тому свідчення чоловіка Феміда розцінила як уникнення кримінальної відповідальності.

На переконання суду, саме покарання у вигляді позбавлення волі «буде справедливим, необхідним і достатнім для його виправлення та запобігання вчиненню нових злочинів як самим обвинуваченим, так і іншими особами».

До набрання чинності вироку обвинувачений перебуватиме на волі.

Більше того, під час розгляду цієї справи було з’ясовано, що обвинувачений має судимість за ухилення від мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу). Вирок у січні 2024 року ухвалив Гощанський районний суд. Обставини попередньої справи перегукуються з новим розглядом: весною 2023 року чоловік пройшов медкомісію, яка визнала його придатним до служби. Від вручення «бойової» повістки відмовився через ряд хронічних захворювань. У підсумку суд призначив йому чотири роки тюрми, які замінив на два роки іспитового терміну.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.